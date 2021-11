Diedorf

vor 49 Min.

Wasser im Haus: Kindergarten in Diedorf ist schon wieder ein Sanierungsfall

Plus Erst vor einem halben Jahr konnten die Krippenkinder in St. Nikolaus in Hausen einziehen. Ein defekter Spülkasten hat jetzt einen großen Schaden verursacht.

Von Jana Tallevi

Erst vor einem guten halben Jahr konnte im Diedorfer Ortsteil Hausen die neue Kindertageseinrichtung St. Nikolaus bezogen werden. Jetzt steht fest: Wegen eines Wasserschadens muss ein Teil des Gebäudes schon wieder geräumt werden. In den Weihnachtsferien sollen die beiden Krippenräume in ein Ausweichquartier umziehen. Die Sanierung wird einige Monate dauern, sogar einige Schimmelpilzsporen wurden schon gefunden. Wer an dem Schaden Schuld hat, soll nun untersucht werden.

