Wie Dornröschen beim Diedorfer Theater Eukitea aus dem Schlaf erweckt wird

Die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher können beim Diedorfer Wintermärchen in diesem Jahr die Abenteuer der Prinzessin Dornröschen erleben.

Plus Die Weihnachtsmärchen beim Theater Eukitea in Diedorf sind äußerst beliebt. In diesem Jahr wird wieder ein klassisches Märchen live präsentiert.

Von Gerald Lindner

Die Wintermärchen im Theater Eukitea haben schon Tradition. Nachdem im vergangenen Jahr das Stück coronabedingt erstmals nur virtuell gezeigt werden konnte, gibt es heuer wieder eine Live-Produktion. Und wieder haben sich die Akteure des Diedorfer Ensembles ein klassisches Märchen ausgesucht.

