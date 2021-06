Diedorf

27.05.2021

Wie der renommierte Künstler Norbert Kiening aus Diedorf arbeitet

Norbert Kiening ist freischaffender Künstler und wohnt in Hausen. Er sagt, seine Berufswahl sei durchaus geplant und kein Sprung in unbekanntes Wasser gewesen.

Plus Norbert Kiening hat schon früh geplant, Künstler zu werden. Wie die Pandemie auch in einem Atelier lähmen kann und warum die Arbeit im Verband für ihn so wichtig ist.

Von Jana Tallevi

Ausbildung zum Buch- und Offsetdrucker, Design-Studium, Aufenthalte im Ausland: Wenn man Ihren Lebenslauf liest, Herr Kiening, scheint es, als hätten Sie von Anfang an geplant, zum einen Künstler zu werden, zum anderen schienen Sie aber auch fest entschlossen, davon leben zu können. Kann man das überhaupt so planen?

