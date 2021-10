Diedorf

Wieder Zoff auf Skaterplatz in Diedorf: Polizei löst große Party auf

Eine Party auf dem Skaterplatz in Diedorf ist laut Polizei eskaliert. Die Beamten lösten die Feier auf.

Plus Mehr als 100 Jugendliche feiern auf dem Platz nahe des Bahnhofs in Diedorf. Als die Polizei anrückt, sollen mehrere junge Leute die Beamten beschimpft haben.

Von Philipp Kinne

Mit einem Großaufgebot räumte die Polizei eine Party auf dem Skaterplatz in Diedorf. Weit mehr als 100 Jugendliche sollen dort am Freitagabend ausgelassen gefeiert haben. Das passte einigen Anwohnern offenbar nicht, denn sie beschwerten sich wegen Ruhestörung. Als die Beamten eintrafen, soll die Lage eskaliert sein. Es ist nicht das erste Mal, dass es auf dem Platz an der Diedorfer Hauptstraße Ärger gibt. Aus Sicht der Polizei ist die Party aus dem Ruder gelaufen.

