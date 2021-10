Zeugin beobachtet Unfallflucht in Diedorf

Eine junge Frau beobachtet, wie ein Autofahrer in Diedorf einen Unfall baut und abhaut. Jetzt ermittelt die Polizei.

Einen Fall von Unfallflucht will eine 18-Jährige am Dienstag auf einem Parkplatz an der Diedorfer Hauptstraße beobachtet haben. Laut Polizei fuhr ein Unbenannter gegen 18 Uhr beim Rangieren gegen einen geparkten Seat. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll der Verursacher davongefahren sein. Die Zeugin meldete den Vorfall deshalb der Polizei. Die ermittelt nun wegen Unfallflucht. Den Schaden schätzen die Beamten auf etwa 1500 Euro. (kinp)