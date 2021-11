Zu spät gebremst: 61-Jähriger nach Auffahrunfall in Biburg leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall kam es im Diedorfer Ortsteil Biburg. Der Schaden ist groß, ein Autofahrer wurde verletzt.

Am Freitag kam es gegen 116 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Biburg. Ein 61-jähriger Autofahrer musste in der Augsburger Straße verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 18-jähriger Fahranfänger, der mit einem Opel Corsa hinter ihm fuhr, zu spät und fuhr auf den BMW des 61-Jährigen auf. Dessen Fahrer erlitt ein leichtes Schleudertrauma.

Unfall in Biburg: Ein Auto musste abgeschleppt werden

Der 18-jährige blieb unverletzt. Dessen Corsa wurde durch den Unfall jedoch so stark beschädigt, dass das Fahrzeug nicht mehr ansprang. Es musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 8000 Euro. (dav)