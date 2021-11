Diedorf

06:00 Uhr

Zwei Weltmusiker wollen Freude ins Diedorfer Theaterhaus Eukitea bringen

Njamy Sitson will im Diedorfer Theaterhaus Eukitea einen "Sparkle of Joy" erwecken.

Plus Zwei Musiker, Fred Brunner aus Franken und Njamy Sitson aus Kamerun, treten in Diedorf miteinander auf. Wie es zu diesem Zusammenspiel gekommen ist.

Von Gerald Lindner

Ein ehemaliger Kirchenmusiker aus Franken und ein Weltmusiker aus Kamerun - in Augsburg sind sie sich das erste Mal begegnet. Seitdem haben Fred Brunner und Njamy Sitson immer wieder miteinander musiziert. Am Samstag, 13. November, sind sie ab 20 Uhr im Diedorfer Theaterhaus Eukitea gemeinsam zu erleben. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären sie, warum sie so gerne miteinander auftreten.

