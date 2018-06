06:00 Uhr

Diedorf bekommt einen großen Partner für die neue Kita

Auch der Hort in Diedorf bekommt neue Räume in einem Anbau.

Das Frère-Roger-Kinderzentrum wird der Träger in Lettenbach. Eltern können ihre Kinder nun bald anmelden.

Die Marktgemeinde Diedorf bekommt eine neue Kindertagesstätte: Auf dem Bolzplatz in Lettenbach wird in Containerbauweise noch im September die zweigruppige Einrichtung „Kita an der Max-Planck-Straße“ errichtet. 15 Kinder sollen dort in einer Krippen- und bis zu 28 weitere in einer Kindergartengruppe Platz finden. Jetzt hat sich der Gemeinderat auf einen Träger geeinigt: das Frère-Roger-Kinderzentrum aus Augsburg. „Das bietet den Eltern noch mehr Möglichkeiten bei der Auswahl“, zeigte sich WfD-Sprecher Daniel Fendt zufrieden über die Einigung mit so einem großen und erfahrenen Träger. Außerdem war er froh, dass die Marktgemeinde nun nicht selbst auf dem angespannten Markt für Fachkräfte nach Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen suchen muss. Der Vertrag mit Frère Roger soll nun unterzeichnet werden.

Herbert May, der sich im Rathaus unter anderem um Kindergartenangelegenheiten kümmert, hat die Planungen zu dem Projekt vorgestellt. Aufgestellt werden sollen die Container an der Ecke Max-Planck- und Lettenbachstraße. Etwa die Hälfte des jetzigen Bolzplatzes wird als Kita umzäunt, dazu gehört auch der jetzige Spielplatz. Er wird erweitert und steht auch weiterhin den Kindern aus der Kita Villa Kunterbunt mit zur Verfügung. Außerhalb der Öffnungszeiten der Kita soll er für alle Lettenbacher Kinder zugänglich sein. Die Fußballtore werden auf der Wiese so versetzt, dass der Bolzplatz für alle Kicker zugänglich ist.

Es wird mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren gerechnet

Das Projekt kostet die Gemeinde in der Herstellung knapp 400000 Euro. Die Hälfte davon wird für den Kauf der Container benötigt. Aktuell wird mit einer Nutzungsdauer von fünf Jahren gerechnet. In den nächsten Tagen können sich nun die Eltern, die bislang noch keinen festen Platz für die Betreuung ihres Kindes in Diedorf hatten, beim Träger anmelden. „Ich bin froh, dass wir wieder allen Kindern einen Betreuungsplatz bieten können“, so Bürgermeister Peter Högg.

Zum Betreuungskonzept gehört auch die Containeranlage für die Mittagsbetreuung in Anhausen. Auch dort wird mit zwei Gruppen geplant. Allerdings werden die nötigen Container in diesem Fall angemietet. In etwa drei Jahren – mit dieser Nutzungsdauer wird aktuell gerechnet – soll die Mittagsbetreuung dann ausreichend Platz im Anbau der Mehrzweckhalle in Anhausen finden. Obwohl aktuell nur ein Gruppenraum für die Mittagsbetreuung benötigt wird, werden sofort ausreichend Container für zwei Gruppen angemietet: Das komme am Ende günstiger als eine spätere Erweiterung, so Högg. Die Container sollen auf einem Grundstück an der Burgwalder Straße gegenüber von Schule und Mehrzweckhalle aufgestellt werden. Auch ein benachbarter Spielplatz kann genutzt werden. Etwa 200000 Euro wird die Anlage die Gemeinde Diedorf für drei Jahre kosten. Hinzu kommen noch die Kosten für die Pacht des Grundstücks und den Rückbau. Möglichst im Oktober sollen die neuen Räume bezogen werden.

Auch der Hort in Diedorf bekommt neue Räume in einem Anbau. Baubeginn ist im Herbst. Bürgermeister Högg hofft auf eine Fertigstellung bis zum Februar 2019. Bis dahin sollen die bislang provisorisch für Hort und Mittagsbetreuung genutzten Räume in der Ganztagsbetreuung der Mittelschule, im Schülercafé und der Aula weiter in Betrieb bleiben. (jah)

Themen Folgen