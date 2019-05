vor 39 Min.

Diedorf demonstriert fürs Klima

Schüler organisieren Protestzug

Zum ersten Mal haben Schüler im Augsburger Land eine eigene Fridays-for-Future-Demo organisiert – allerdings erst nach Schulschluss. Der Protestzug startet heute um 13.30 Uhr von der Schmuttertalhalle über die Pestalozzi- und Lindenstraße quer über die B300 bis zum Jugendzentrum neben dem Schmuttertal-Gymnasium.

Mit dem Marsch und einer anschließenden Kundgebung wollen die Schüler ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. Die Demonstration in Diedorf sollen sich nicht nur an Jugendliche, sondern auch an alle Familienmitglieder richten. Mit ihrem Protest sind die Schüler nicht allein. Kurz vor den Europawahlen hat die Fridays-for-Future-Bewegung zu einem weltweiten Klimastreik aufgerufen. Allein in Deutschland sind heute zahlreiche Aktionen geplant. (AL)

Themen Folgen