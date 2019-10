09.10.2019

Diedorf – früher und heute

Wie eine Mutter und ihr Sohn den Heimatort sehen und ihre Erinnerungen und Eindrücke künstlerisch verarbeiten

Die Rathausausstellung „Diedorf – früher und heute“ nimmt die Besucher mit Collagen, Malereien und Fotografien mit auf eine Reise in die letzten Jahrzehnte des Ortes. Mutter Rosa Lutz-Teply und Sohn Matthias Teply präsentieren jeweils ihre ganz eigenen Erinnerungen und Eindrücke aus der Sicht zweier verschiedener Generationen und mit verschiedenen Stilmitteln.

Die Ausstellung passt als Gegenstück zu einem weiteren Angebot der Diedorfer Kulturtage. Die Diedorfer Zeitreise, eine Führung mit dem Nachtwächter durch den alten Ortskern, sieht die Künstlerin hier als einen Anknüpfungspunkt, wenngleich ihre Ausstellung weder Historie, Zahlen noch geschichtlichen Hintergrund aufweist. Die Ausstellung der Malerin und des Fotografen basiert rein auf künstlerischer Freiheit und vor allem auf individuellen Erinnerungen an das Leben im Diedorf früherer Jahre. Rosa Lutz-Teply kam vom Architekturzeichnen über die Raumgestaltung zur Kunst. Sie malt in Aquarell, Öl und Acryl völlig durchgemischt. „Es gibt Sachen, die ich im Kopf habe und die einfach raus müssen“, erklärt sie. Vordringlich beschäftigt sie sich mit der eigenen Interpretation von Umwelt und Mensch. Und dies ist auch in der Rathausausstellung wahrzunehmen. So setzt sich die Malerin nicht nur mit Dingen auseinander, die ein Leben in einem Dorf prägen und zeigt herausragende Ereignisse wie etwa die Kommunion oder besondere Feiertage, sie lässt sich daneben auch von Begegnungen mit Menschen und Tieren inspirieren. „Man kennt sie, grüßt sie, hat aber sonst keinen weiteren Bezug zu ihnen, kennt nicht einmal ihren Namen. Irgendwann gehören sie zum Alltagsleben und hinterlassen einfach Spuren“, erklärt die Künstlerin eine höchst interessante Collage. Aus Porträts unzähliger Personen, durchzogen von Hundepfoten sowie eigenen Spuren, hat sich eine riesige Hand entwickelt. 20 ihrer Werke stellt sie im Treppenhaus des Rathauses aus.

Nicht ganz so viele Ausstellungsstücke hat Sohn Matthias zur Rathausausstellung beigetragen. „Ich bin davon ausgegangen, dass für mich nicht so viel Platz bleibt“, lacht er und zwinkert seiner Mutter zu. Unter anderem hat er einen kleinen Film aus früheren Tagen digitalisiert, der einen Rückblick auf die früheren Tage seiner Familie gibt, angefangen von der Hochzeit seiner Eltern über seine Kommunion bis hin zu dem Tag, an dem er aus Diedorf weggezogen ist. Ein Auge für das Besondere habe er schon immer gehabt. Schon als Kind filmte und fotografierte er gerne und entwickelte eine besondere Liebe zur experimentellen Fotografie an außergewöhnlichen Plätzen. Noch heute in Zeiten der digitalen Fotografie trägt er eine analoge Kamera mit sich und experimentiert mit Filmen und Aufnahmen. Spaß an der Freude ist seine Triebfeder.

Kreativ ist er aber auch in seinem Beruf als Bühnenbau- und Eventmanager. Darüber hinaus veröffentlicht er mit Bands, die ihm gefallen, Tonträger. Zusätzlich zu ihren Werken haben beide Aussteller Erinnerungsstücke von früher mitgebracht, die in einer Vitrine ausgestellt sind. (jkw)

