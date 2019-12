vor 18 Min.

Diedorf hat nur zwei Kandidaten fürs Bürgermeisteramt

In Diedorf wird es bei den nächsten Kommunalwahlen im März 2020 aller Voraussicht nach nur zwei Kandidaten geben – nach sieben zuvor im Frühjahr 2014.

Im Jahr 2014 gab es bei der Kommunalwahl noch sieben Bewerber. Diesmal machen es die Fraktionen anders. Und die Grünen sind noch auf der Suche.

Von Jana Tallevi

In Diedorf wird es bei den nächsten Kommunalwahlen im März 2020 aller Voraussicht nach nur zwei Kandidaten geben – nach sieben zuvor im Frühjahr 2014. Taucht kein unabhängiger Kandidat mehr auf, dann wird das Amt wohl bei Peter Högg (WfD) bleiben oder an seinen Herausforderer Thomas Rittel ( CSU) gehen. Denn die übrigen Fraktionen, die im Gemeinderat des Marktes vertreten sind, werden wohl keine eigenen Kandidaten mehr aufstellen.

Eine Liste mit den Bewerbern für den Gemeinderat haben aber noch nicht alle Fraktionen vorgelegt. Den Anfang hatte im Sommer die CSU gemacht. Ihr Kandidat für den Bürgermeisterposten ist Thomas Rittel. Der Berufsschullehrer ist bislang Fraktionssprecher. Dass Amtsinhaber Peter Högg auf seinem Posten bleiben will, hatte er zuvor schon klar gemacht. Inzwischen ist die Nominierung offiziell und auch die Liste der Gemeinderatskandidaten der Gruppierung „Wir für Diedorf (WfD)“ liegt vor.

Festgelegt hat sich inzwischen auch die SPD: Zwölf Bewerber stehen auf ihrer Liste, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten gibt es aber nicht. Zudem hat sich die SPD festgelegt, keinen der beiden Kandidaten zu unterstützen.

Bürgerunion wird einen der beiden Kandidaten unterstützen

Das wird wohl bei den zwei verbliebenen Fraktionen im aktuellen Gemeinderat anders aussehen. Wohl bereits beim Bürgerstammtisch am morgigen Donnerstag wird sich die Bürgerunion auf die Unterstützung eines der beiden Kandidaten festlegen, kündigt Fraktionssprecher Frank Wasser an. Er erklärt auch, warum sich die Gruppierung dafür entschieden hat, zur kommenden Wahl ohne eigenen Bürgermeisterkandidaten anzutreten.

Der Grund liege in den Erfahrungen aus der vorherigen Wahl. 2014 war der damalige Bürgermeister Otto Völk nach 24 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Im Streit um den Kandidaten hatte sich die WfD von der CSU abgespalten, insgesamt gab es am Ende sieben Kandidaten. „Das hat dann doch zu einem eigenartigen Ergebnis geführt“, analysiert Frank Wasser heute. Peter Högg hatte mit deutlicher Mehrheit im ersten Wahlgang gewonnen. Gleichzeitig seien nach einem harten Wahlkampf verdiente Gemeinderäte abgestraft und nicht mehr gewählt worden, so Frank Wasser. Die Liste der Bürgerunion mit den Kandidaten für den Gemeinderat soll aber erst im Januar vorliegen.

Freie Wähler sind in der Findungsphase

Auch die Freien Wähler Diedorf, die mit der Bürgerunion eine gemeinsame Fraktion bilden, sind im Moment noch in der Findungsphase für die Gemeinderatsliste, sagt ihr Vertreter dort, Anton Fischer. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten werde es aber nicht geben – stattdessen aber sehr wahrscheinlich die Positionierung für einen der beiden Kandidaten.

Erst gegen Mitte Januar wollen auch die Grünen in Diedorf ihre Liste mit den Kandidaten für den Gemeinderat vorlegen. Fraktionssprecher Andreas Köglowitz rechnet zudem nicht damit, dass es einen eigenen grünen Bürgermeisterkandidaten geben wird – stattdessen sucht die Partei noch passende Leute für ihre Gemeinderatsliste. „Wir werden dann mit den Kandidaten demokratisch entscheiden, ob, und wenn ja, welcher Bürgermeisterkandidat unterstützt werden soll“, kündigt er an.

Eine Entscheidung ist auf jeden Fall schon gefallen, sollte es bei den zwei bekannten Kandidaten für das Bürgermeisteramt bleiben: Der neue Amtsinhaber steht am Abend des Wahlsonntags am 15. März 2020 fest. Eine Stichwahl ist dann ausgeschlossen.

Themen folgen