vor 51 Min.

Diedorf ist jetzt auch Carsharing-Standort

Zwei Fahrzeuge stehen im Ortszentrum zum Ausleihen bereit. Und es gibt schon die ersten Kunden.

Von Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Marktgemeinde Diedorf ist neuer Carsharing-Standort. Gut zu erreichen mitten im Ort, Ecke Lindenstraße 20/Bürgermeister-Grüner-Straße, stehen ab sofort mit einem Opel Corsa und einem Ford Fokus jeweils ein Klein- und Mittelklassewagen für die gemeinschaftliche Nutzung für Carsharing-Kunden zur Verfügung.

Somit sind die Diedorfer Bürger künftig, auch ohne eigenen Pkw, rund um die Uhr mobil. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Augsburg, Walter Casazza, war nach Diedorf gekommen, um die neue Carsharing Station zu eröffnen. Auch Diedorfs Bürgermeister Peter Högg zeigte sich sehr stolz über das neue Angebot in seiner Kommune. „Es ist eine neue Erfolgsgeschichte für die Marktgemeinde, denn Diedorf ist noch eine der wenigen Gemeinden im Landkreis, die dieses Angebot haben“. Und von dieser Erfolgsgeschichte ist Casazza überzeugt, denn es gibt bereits 13 Bestandskunden, vier Buchungen konnten schon verzeichnet werden.

Bis Weihnachten entfällt die Anmeldegebühr

Um teilzunehmen bedarf es lediglich einer erfolgreichen Anmeldung beim swa Carsharing unter www.swa-augsburg.de. Bis zum 24. Dezember gibt es für Diedorfer Kunden ein besonderes Angebot: die Anmeldegebühr, in Höhe von 49 Euro, entfällt. Ansonsten fallen sieben Euro Grundgebühr pro Monat an, sowie optional ein Sicherheitspaket, das die Selbstbeteiligung bei einem Unfall von 1000 auf 300 Euro verringert.

Wer nicht nach Augsburg fahren möchte, kann nach Vorzeigen des Führerscheins, die Kundenkarte auch direkt im Diedorfer Rathaus abholen. „Carsharing ist ein wichtiger Aspekt, der hilft, Mobilitätsfragen zu lösen“, so Casazza. Dabei sieht er das Angebot Carsharing allein nicht als das Maß aller Dinge. Erst in Kombination mit dem öffentlichen Nahverkehr entfalte es seine volle Wirkung. Die Nutzer des Carsharing-Angebots fallen im Straßenverkehr mit positivem Image auf, weiß er, denn Nachhaltigkeit ist ein großes Thema.

Kein TÜV, kein Reifenwechsel, keine teure Inspektion

Nicht erst vor dem Hintergrund des derzeit heißen Sommers, sollte man sich fragen, welchen Beitrag man zu einer umweltgerechten Mobilität leisten könne, sei es, indem man das Zweit- oder Drittfahrzeug in einer Familie abschafft. Dabei könne man aber gleichzeitig viel Geld sparen, denn die Fixkosten für ein Neufahrzeug nach sieben Jahren Lebenszeit eines VW Golfs, werden mit 600 bis 700 Euro pro Monat angegeben. Kein TÜV, kein Reifenwechsel, keine teure Inspektion ist dagegen beim Carsharing notwendig.

Was das Tanken betrifft, so gilt die Regel, dass das Auto stets mindestens ein Viertel voll sein muss. Festgehalten wird dies in einem Fahrtenbuch, dem man auch die Vertrags-Tankstellen sowie die Hotline-Nummer eines 24-stündigen Services für den Notfall entnehmen kann. Casazza verwies darauf, dass bereits auch Intensivnutzer zu den Carsharing-Kunden gehören. Sie fahren auf Urlaubsreisen oft 3500 Kilometer am Stück, sehr beliebt seien dafür die Neunsitzer. Mittlerweile nutzen mehr als 4000 Kunden das Angebot der swa. Die Flotte umfasst an 70 Standorten 170 Fahrzeuge.

