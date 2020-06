06:59 Uhr

Diedorf plant ein Ferienprogramm mit der nötigen Sicherheit

Plus Viele Angebote für Kinder und Jugendliche im Markt Diedorf mussten wegen der Corona-Pandemie gestrichen werden. Jetzt gibt es neue Ideen für die Sommerferien.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Alles was Spaß macht und für Kinder gesund ist, wie gemeinsames Spiel und Sport, fiel aufgrund von Corona von einem Tag auf den anderen für viele Wochen weg. Deshalb hat sich die Jugendpflegerin des Markts Diedorf, Xenia Ullrich, nun Gedanken darüber gemacht, wie sie nach den ersten Lockerungen wieder etwas Normalität in ihre Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen in Diedorf bringen könnte.

Das Ferienprogramm zu Ostern und Pfingsten wurde wegen Corona abgesagt. Für die Sommerferien gibt es Hoffnung. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek (Archiv)

Schließlich sind alle ihre Ideen und Projekte, wie die Programme für die Oster- und Pfingstferien, ersatzlos weggebrochen. Jetzt hofft Ullrich den Kindern und Jugendlichen wenigstens in den Sommerferien wieder ein Stück Feriengefühl und Freiheit anbieten zu können und hat erste Ideen, wie sie ihren jungen Besuchern weitgehend das gewohnte Ferienprogramm anbieten kann. Wenn die Lockerung weiter aufrechterhalten oder noch erweitert werden kann, möchte sie in den Sommerwochen vier ganztägige Betreuungswochen anbieten. „Dabei ist dies nicht nur als Spaß, Spiel und Sport für die Ferienkinder gedacht, sondern auch als Unterstützung für die Eltern“, erklärt Ullrich.

Stadtbauspiel soll mit dem Umweltzentrum in Diedorf stattfinden

Nach langer Isolation sollen, so stellt sie sich vor, jeweils 20 Kindern wieder so etwas wie normale Sommerferien erleben können. Wieder im Programm wäre das beliebte Stadtbauspiel. Es war bereits im vergangenen Jahr mit Begeisterung von den Ferienkindern angenommen worden. Nun soll es in einer etwas anderen Auflage und in Zusammenarbeit mit dem Umweltzentrum in Diedorf stattfinden. Statt gemeinsam zu hämmern und zu basteln, wie im vergangenen Jahr im Schulhof der Grundschule, soll sich bei dem diesjährigen Angebot die Infrastruktur der Marktgemeinde Diedorf in der Arbeit widerspiegeln. Auch hier gilt selbstverständlich eine Begrenzung der Teilnehmerzahl. Packten im Vorjahr noch 50 begeisterte Hobby-Stadtbaumeister gemeinsam kräftig mit Hammer und Säge an, so rechnet Ullrich diesmal mit einer erlaubten Zahl von zehn, eventuell 20 Teilnehmern auf dem Gelände des Umweltzentrums in Kreppen.

Im Herbst könnte ein Drachenfest gefeiert werden

Angedacht ist für Bastelfreunde auch ein Drachenfest im Herbst. In diesem Kurs sollen laut Ullrich nicht nur eigene Drachen unter Anleitung gebaut und dann in die Lüfte geschickt werden, darüber hinaus wird ein professioneller Drachenbauer den jungen Bastlern zeigen, wie man besondere Kunststücke mit seinem Drachen hoch am Himmel vollbringen kann. Mit all diesen Planungen will Ullrich wieder einige positive Perspektiven geben, ob alles aber klappen wird, wie gewünscht, ist natürlich in diesen Zeiten nicht sicher. „Lieber planen und vorbereitet sein. Absagen ist leichter, als kurzfristig etwas auf die Beine stellen zu müssen“, ist aber ihre Devise. Vermeiden möchte sie unter allen Umständen, dass letztlich gar nichts stattfindet.

Ullrich sieht allerdings so manches Problem mit so manchen der ausgearbeiteten Workshops hinsichtlich der Verpflichtung von Referenten. Wie die Jugendpflegerin erklärt, haben diese Bedenken, bei einer möglichen Rücknahme der Lockerungen womöglich umsonst geplant zu haben.

Schnitzeljagd und Grillen des BRK sind geplant

Sie freut sich aber, dass nach derzeitiger Lage die, vor allem bei Mädchen beliebten Pferdeflüsterer-Kurse sowie eine, von der Diedorfer Bereitschaft des BRKs, veranstaltete Schnitzeljagd mit anschließendem Grillen wohl stattfinden werden.

Das Grundstück für den Skaterplatz in Diedorf könnte einem neuen Feuerwehrhaus weichen. Doch es gibt Pläne die Sportanlage neu zu gestalten. Bild: Marcus Merk (Archiv)

Auch wenn das Jugendhaus in den vergangenen Monaten geschlossen war, so stand Ullrich für die Sorgen und Nöte als kompetente Ansprechpartnerin der Diedorfer Jugendlichen stets zur Verfügung. Per Telefon, WhatsApp oder SMS hielt sie immer Kontakt zu ihren Jugendlichen und suchte nach den ersten Lockerungen langsam wieder eine Gemeinschaft aufzubauen, indem sie zu gemeinsamen Spaziergängen einlud – natürlich in gebotenem Umfang und Abstand. Sie hofft, dass bald wieder mehr gemeinsame Unternehmungen möglich sein werden.

Skatepark in Diedorf soll neu gestaltet werden

Unbedingt stattfinden sollen in diesem Jahr die Jugendvollversammlung sowie die anschließende Wahl des neuen Jugendforums. Geplant ist weiter, den Skatepark neu zu gestalten. Dazu möchten die Jugendlichen sich zunächst über ihre Wünsche Gedanken machen und dem Gemeinderat anschließend ein Planungskonzept zur Entscheidung vorlegen.

