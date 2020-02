vor 7 Min.

Diedorf sagt wieder „Nein“ zum Pferdehof

Plus Der Diedorfer Bauausschuss lehnt den Bauantrag für einen Pferdehof in der Lindenstraße ab. Die Gründe dafür liegen aber nicht in dem Bauvorhaben selbst.

Von Jana Tallevi

In ihrer jüngsten Sitzung haben die Mitglieder des Bauausschusses Diedorf den Antrag auf Bau einer Reithalle und eines Reitplatzes, von Pferdeboxen, einer Betriebsleiterwohnung, einer Maschinenhalle und eines Hofladens in der Diedorfer Lindenstraße einstimmig abgelehnt. Das berichtet Bürgermeister Peter Högg nach der Sitzung. Hintergrund sei aber weniger das Bauvorhaben an sich gewesen, dass sich in seinen Hauptzügen in den geplanten Bebauungsplan für die Lindenstraße einpasse, so der Bürgermeister, sondern zwei genehmigungsrechtliche Gründe.

Der Bebauungsplan an der Lindenstraße in Diedorf wird noch einmal ausgelegt. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek (Archiv) Erst wenige Tage vor der Sitzung hatte der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan für den betroffenen Bereich noch einmal auszulegen. Denn zuvor waren einfach zu viele Einwendungen eingegangen, der Plan hatte sich nun noch einmal so stark verändert, dass er noch einmal ausgelegt werden soll. Pferdehof: Noch gilt Veränderungssperre für Areal an Diedorfer Lindenstraße Öffentliche Stellen und Bürger haben dann die Möglichkeit, den Plan vorab zu sehen und eventuelle Einwendungen erneut bei der Gemeinde einzureichen. Und zum anderen besteht für den betreffenden Bereich östlich des Betreuten Wohnens in der Lindenstraße aktuell noch eine Veränderungssperre. Die hatte die Gemeinde erlassen, als der Landwirt, der den Bauantrag für die Pferdehaltung nun eingereicht hat, noch einen Rinderstall geplant hatte. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Diese Idee war sowohl bei Anwohnern als auch im Gemeinderat im Laufe der Jahre immer wieder auf starken Widerstand gestoßen. Auch wenn der Bauantrag jetzt abgelehnt wurde, sieht Bürgermeister Högg das gesamte Projekt dennoch auf einem guten Weg: „Immerhin ist jetzt klar, dass die Rinderzucht vom Tisch ist und dass der Bauwerber etwas anderes plant“, beurteilt er die Situation. Dem Gremium lagen jetzt mehrere Gutachten vor In der vergangenen Woche hatte sich zunächst der Gemeinderat mit dem Bebauungsplan für die Lindenstraße befasst. Dem Gremium lagen jetzt mehrere Gutachten vor, die sich unter anderem mit den Auswirkungen des landwirtschaftlichen Anwesens auf die umliegende Wohnbebauung befasst hat. Das Ergebnis: Weder der Geruch noch der Lärm des Hofs beeinträchtigen die geplante neue Bebauung oder auch die bestehende über die gültigen Grenzwerte hinaus. Der Bauausschuss des Diedorfer Gemeinderates lehnt den Bauantrag für die Lindenstraße ab. Bild: AZ Infografik Allerdings gibt das Gutachten zum Lärm über eine andere Quelle Auskunft: Bahn und B300 sorgen hier für die größte Belastung. Es empfiehlt eine Lärmschutzwand oder einen Lärmschutzwall im Bereich des Discounters Aldi und in dessen Verlängerung Richtung Nordosten, berichtete Stadtplaner Werner Dehm. Hinzu kam eine Neuigkeit beim Thema Rückhalt von Oberflächenwasser. Nach einem neuen Gutachten einer Fachfirma soll der Regenrückhalt in der Nähe des Hofladens verschoben werden, was das Büro OPLA von Werner Dehm bereits in den neuesten Plan eingearbeitet hat. Aus dem Bebauungsplan ist übrigens der gesamte Bereich am Ortsrand von Lettenbach wieder gestrichen worden. Unter anderem ging es um die Umwandlung von Gärtnereiflächen in Bauland. Das Verfahren ruht nun zunächst. Anwohner befürchten zu viel Verkehr Auch Anwohner hatten sich zum Bebauungsplan erneut zu Wort gemeldet. Unter anderem haben sie Sorge, dass die vorhandenen Verkehrsflächen den neuen Verkehr aus dem geplanten Wohngebiet und dem Hofladen nicht aufnehmen können. Eine Verkehrszählung hat allerdings keine Probleme, auch für die Zukunft ergeben. Werner Dehm schlägt vor, eventuell eine Verkehrsschau am Kindergarten in Lettenbach zu veranstalten. Wegen der vielen Änderungen wird der Bebauungsplan nun noch ein weiteres Mal ausgelegt, nämlich für gut zwei Wochen ab dem 18. Februar. Auf der nächsten Sitzung des Gemeinderats am 24. März soll der Bebauungsplan dann verabschiedet werden – kurz vor dem Auslaufen der Veränderungssperre Anfang April. Möglicherweise wird dann das Landratsamt als Genehmigungsbehörde dem Antrag für gesamten Pferdehof zustimmen und das Nein der Gemeinde damit ersetzen, sollte der Antrag zum Bebauungsplan passen.

