Diedorf schafft neuen Platz für Kinder

An der Schule in Diedorf gibt es bald neue Räume für den Hort. Auch an anderer Stelle wird in der Gemeinde gebaut.

Von Jana Tallevi

Der Rohbau des Anbaus für den Hort in Diedorf steht: Im Moment wird der Estrich in dem neuen Gebäudeteil an der Grund- und Mittelschule in Diedorf gegossen, so Bürgermeister Peter Högg. Der Anbau war nötig geworden, weil Hort und Mittagsbetreuung von immer mehr Kindern der ersten bis vierten Klasse besucht werden, inzwischen sind es mehr, als 150. Der Anbau soll Platz für zwei neue Gruppen bieten.

Im ursprünglichen Zeitplan sollten die Horträume bereits im September 2018 zur Verfügung stehen, so hatte man im Rathaus noch im Frühjahr vergangenen Jahres gehofft. Der Einzugstermin war jedoch immer weiter nach hinten gerutscht, zuletzt hatte man mit den Herbstferien kalkuliert. „Das war im Frühjahr schon absehbar. Nun liegen wir fast im Zeitplan“, sagt der Bürgermeister jetzt. Wohl Ende des Jahres 2019 seien die Räume bezugsfertig.

Seit gut drei Jahren sind die Container weg

Wenn der Boden fertig ist, soll demnächst mit dem Innenausbau begonnen werden. Bis zum Einzug der Gruppen kann die Betreuungseinrichtung zwei Räume in der Schule nutzen. Im nächsten Jahr können die Arbeiten dann an den Außenanlagen weitergehen: Direkt vor dem Anbau der Schule, zwischen Rathausplatz und Stieglitzweg, befand sich einmal der Sportplatz der Schule. Vor gut zehn Jahren wurde das Grundstück jedoch zum Stellplatz für die Container, die die erste Unterkunft des Schmuttertal-Gymnasiums bildeten. Seit gut drei Jahren sind die Container weg. Für den Haushalt 2020 soll die Wiederherstellung des Sportplatzes besprochen werden, so Peter Högg.

In der ersten Septemberwoche soll der zweite Stock der Module für den Kindergarten „Anna & Jakob“ in Lettenbach geliefert werden. In kurzer Zeit soll dann der zweite Stock auf den bestehenden Kindergarten aufgesetzt werden. Kurz darauf kann dann die zusätzliche, altersgemischte Gruppe der Einrichtung starten. Hausen Eine Kindertageseinrichtung mit vier Gruppen entsteht im Ortsteil Hausen am Holunderweg. Vor wenigen Wochen war der offizielle Spatenstich, in diesen Tagen wird die Bodenplatte betoniert, so der Bürgermeister. Und obwohl dann auf der Baustelle zunächst einmal wenig zu sehen sein wird, geht die Arbeit weiter: Die Arbeiten für den Holzbau sind bereits vergeben. Die einzelnen Teile werden aber zum Großteil direkt in der Firma hergestellt und dann in wenigen Tagen vor Ort montiert. Bis zum Ende des Jahres soll die Hülle geschlossen sein, hofft der Bürgermeister. Dann folgt der Innenausbau, zum Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 sollen die Gruppen dann von ihren derzeitigen Quartieren, dem Containerbau in Oggenhof und dem alten Kindergarten St. Martinus im Bürgerhaus in Willishausen, umziehen können. Durch eine Neuauflage der gesamten Planung hatte sich der Bau verzögert.

