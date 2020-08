12:03 Uhr

Diedorf will mehr Sicherheit für Fahrräder auf der Dammstraße

Plus Über den Plan, Radfahrer auf der Dammstraße besser zu schützen, gibt es unterschiedliche Vorstellungen im Diedorfer Rat. Teile des Rats lehnen eine Fahrradstraße ab.

Von Jana Tallevi

Die Dammstraße in Diedorf soll zwischen Wertstoffhof und Schmuttertal-Gymnasium fahrradfreundlicher werden. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion von „Wir für Diedorf“ im Gemeinderat gestellt, der ihn einstimmig angenommen hat. Während die Fraktion „die Einrichtung einer Fahrradstraße“ für geeignet hält, wie Fraktionssprecher Daniel Fendt sagte, gibt es da bei der CSU und der Bürgerunion (BU) noch Zweifel.

Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel (CSU) befürchtet, dass sich durch eine Fahrradstraße überhaupt nichts an der Situation in der Dammstraße ändern würde, wenn andere Verkehrsteilnehmer diese durch Ausnahmegenehmigungen auch benutzen dürfen. „Wir sollten weiter Grundstücksverhandlungen führen, um einen durch einen Grünstreifen abgetrennten Fahrradweg anlegen zu können“, so sein Vorschlag. Mit der Stadt Neusäß könnte besprochen werden, den Fahrradweg bis in deren Stadtgebiet zu verlängern.

Abgetrennter Radweg in der Diedorfer Dammstraße?

Mit solch einem Streifen wäre Dritte Bürgermeisterin Maria Prues ( SPD) „nicht glücklich. Der bietet keinen Schutz auf der gesamten Straße und ist vielleicht sogar gefährlicher“, argumentiert sie. Zudem führe eine breitere Straße sicher zu noch mehr Ausweichverkehr durch Autos auf der Dammstraße, so Gemeinderat Thomas Kugelmann (WfD) – und den wolle man dort doch gar nicht. Eine Fahrradstraße kann bei entsprechender Beschilderung von allen Verkehrsteilnehmern benutzt werden, Fahrradfahrer haben aber mehr Rechte. Unter anderem dürfen sie nebeneinander fahren, Autos müssen dann warten.

Das entspreche der heutigen Nutzung, so Daniel Fendt. Die Dammstraße wird vor allem von Schülerinnen und Schülern zum Schmuttertal-Gymnasium benutzt, diene aber auch allen Diedorfern als Fahrrad-Ausweichroute zur B300 und werde an Wochenenden von Spaziergängern, Radfahrern und Freiluft-Sportlern genutzt, so Fendt weiter. Auch die Schulleitung und der Elternbeirat haben sich für solch eine Nutzungsänderung ausgesprochen. Gerade in Bezug auf die Schüler sei die Dammstraße doch heute schon eine Fahrradstraße, so Gemeinderätin Johanna Jiresch-Spengler (CSU). Vor allem die Einmündung der Schmutterstraße in die Dammstraße sei sehr gefährlich und müsse entschärft werden.

Zu Beginn des neuen Schuljahrs im September gibt es einen Infoabend

BU-Fraktionssprecher Frank Wasser befürchtet aber einen anderen Hinderungsgrund für eine Fahrradstraße: Bevor das Gymnasium im Jahr 2015 an die Dammstraße zog, sei mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke besprochen worden, dass sich an den Nutzungsrechten für die Dammstraße nichts ändere. Das sieht Bürgermeister Peter Högg nicht als ausschlaggebend. „Wir waren damals auch gegen eine Fahrradstraße“, so Daniel Fendt. Weil nämlich niemand genau wusste, was das bedeuten würde. Heute habe das Fahrrad im Verkehr aber einen anderen Stellenwert, der durch die Corona-Krise nochmals gestiegen sei.

Gleich zu Beginn des neuen Schuljahrs im September soll es nun einen Infoabend zu dem Vorhaben in der Aula des Schmuttertal-Gymnasiums geben, der sich vor allem auch an die Bewohner des Unterdorfs richten will. Auch die Polizei in Zusmarshausen und der ADFC als Interessenverband der Fahrradfahrer sowie der Radbeauftragte des Landkreises sollen dazu eingeladen werden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen