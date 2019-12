08:51 Uhr

Diedorfer Bürgerstiftung will helfen, wo es nötig ist

Die Einrichtung unterstützt seit fünf Jahren die Mittagsbetreuung oder Helfer vor Ort. Ein neu gestaltetes Faltblatt soll größere Aufmerksamkeit schaffen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

In der eigenen Gemeinde Gutes tun und dort helfen, wo es nötig ist, das ist das Ziel von Bürgerstiftungen. Im nächsten Jahr kann die Bürgerstiftung Diedorf bereits ihr fünfjähriges Bestehen feiern, ein besonderes äußeres Erscheinungsbild hatte sie bisher allerdings nicht. Jetzt freut sich Bürgermeister Peter Högg über ein neues Faltblatt mit besonderem Logo unter dem Titel „Ein Herz für die Bürgerstiftung Diedorf“.

Maßgeblich an der Gestaltung des ansprechenden Informationsblatts beteiligt war Maximilian Helnerus, Auszubildender für Mediengestaltung bei der Werbegruppe Augsburg, deren Chef, ein Diedorfer, sich immer wieder einmal mit sozialen Projekten in Diedorf einbringt. Mit dieser Sonderaufgabe gab er gleichzeitig seinem Azubi die Gelegenheit, neben den üblichen Alltagsaufgaben sich für dieses besondere Projekt in Eigenverantwortung einzusetzen und seine Ideen einzubringen.

In die digitale Sparte der Branche schnuppern

Helnerus war dabei eines besonders wichtig: „Digitale Medien gewinnen an Bedeutung, dies war eine Möglichkeit, in die digitale Sparte der Branche zu schnuppern“, erklärte er und verwies dabei auch auf die „Landing Page“. Hier wurde der Prospekt im digitalen Bereich umgesetzt und ploppt sofort auf der Internetseite des Markts Diedorf auf, sodass Interessierte nicht lange suchen müssen.

Besonders wichtig war ihm, mit dem Faltblatt alle Generationen anzusprechen. Das neue Logo – ein dynamisch wirkendes Männchen in Herzform mit wehendem Haar – hat Wiedererkennungswert für die Bürgerstiftung und wird diese für die Zukunft begleiten.

Bei der Bürgerstiftung handelt es sich um eine unabhängige, gemeinnützige Stiftung von Bürgern für Bürger mit möglichst breitem Stiftungszweck. Die Diedorfer Bürger engagieren sich damit nachhaltig und dauerhaft für das Gemeinwesen ihres Wohnorts. Es können damit gezielt, nachhaltig und unabhängig von der wirtschaftlichen Lage Projekte unterstützt werden.

Über die Verwendung entscheidet jedes Jahr der Stiftungsrat

Jede Zustiftung erhöht den jährlichen Ausschüttungsbetrag und hilft den örtlichen Organisationen, Einrichtungen und Projekten. Unter anderem sagt die Jugendarbeiterin der Gemeinde, Xenia Ullrich, dass ohne die Mitwirkung der Bürgerstiftung viele Projekte in ihrem Bereich nicht möglich wären. Auch die Organisation „Helfer vor Ort“ um Tobias Förster hat schon von der Bürgerstiftung profitiert. Möglichkeiten der Verwendungszwecke gibt es vielfältige, angefangen vom Gesundheitswesen, in der Heimat- und Landschaftspflege, in Brauchtum, Kunst oder Kultur bis hin zu sozialen Aufgaben. Über die Verwendung der ausgeschütteten Gelder entscheidet jedes Jahr der Stiftungsrat.

Eine Organisation, die diesen Topf seit Jahren immer wieder auffüllt, ist die Arbeiterwohlfahrt Diedorf. Aus den Spenden des Vereins konnte unter anderen ein Defibrillator und eine Mehrausstattung für die Helfer vor Ort angeschafft werden, berichtet Vorsitzende Hertha Hurler. Aber auch im Kleinen hilft die Bürgerstiftung. So wurde erst im Oktober die Mittagsbetreuung in Anhausen im Rahmen des Projekts „Hier ist Natur im Spiel“ beim Kauf von Hochbeeten unterstützt, in denen die Kinder nun Obst und Gemüse anbauen können. „Es ist wichtig, aus dem Topf unbürokratisch helfen zu können“, so Bürgermeister Högg.

Themen folgen