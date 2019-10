vor 6 Min.

Diedorfer SPD unterstützt keinen Kandidaten

Ortsverein stellt zwölf Kandidaten für den Marktgemeinderat auf. Zwei langjährige Mitglieder geehrt

Der SPD-Ortsverein Diedorf nominierte bei der Mitgliederversammlung die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020. Die SPD Diedorf wolle den Diedorfer Wählern zwölf „kompetente Marktratskandidaten präsentieren“, obwohl 24 Listenplätze zur Verfügung stünden, so der neue Vorsitzende des Ortsvereins Diedorf, Thomas Schwarz. Nicht „Masse“, sondern „Klasse“ sei der Weg zum Erfolg. Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten hat die SPD Diedorf nicht. Auf Platz eins der Liste steht Dritter Bürgermeister und Marktgemeinderat Alexander Neff.

Bei der Aufstellung der Kandidaten für die Marktratsliste präsentierte der Vorstand einen Gesamtlistenvorschlag. Die Kandidaten stellten sich der Versammlung vor, und die Mitgliederversammlung nahm die Liste bei der Wahl unter Leitung von Peter Allenforth vom SPD-Unterbezirk einstimmig an.

Die Bewerber der SPD Diedorf sind eine Mischung aus Erfahrung und jungen Gesichtern, wie ein Blick auf die Altersspanne von 31 bis 66 Jahren zeigt. Dabei wurden fast alle Ortsteile berücksichtigt, auch mehrere parteilose Bewerber erhielten eine Chance.

Für das Bürgermeisteramt wurde kein Kandidat benannt. Trotz der weithin konstruktiven Zusammenarbeit mit dem amtierenden Bürgermeister in den letzten Jahren, einigte sich die Mitgliederversammlung darauf, keinen der beiden Kandidaten im Wahlkampf um das Amt des Bürgermeisters zu unterstützen. Statt gegenseitiger Schuldzuweisungen und Streit zwischen den Bürgermeisterkandidaten und deren Parteien, was stellenweise die Arbeit im Gemeinderat gelähmt habe, stünden für die Diedorfer SPD Sachthemen zur Weiterentwicklung der Gemeinde im Vordergrund, so der Ortsvorsitzende.

Thomas Schwarz und Diedorf Dritter Bürgermeister Alexander Neff gingen anschließend auf Themen ein, die ihnen für Diedorf besonders am Herzen liegen. Dazu zähle in erster Linie die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für Einheimische und junge Familien und deren Unterstützung durch ausreichende und qualitativ gute Kinderbetreuung.

Ökologische und regionale Einkaufsmöglichkeiten sind für die Diedorfer SPD ebenso wichtiges Thema wie der Trinkwasserschutz und der Klimaschutz. Hier will sich der Ortsverein für eine Verkehrsgestaltung einsetzen, die durch Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs klimaverträglich ist und für alle Ortsteile einen Mehrwert bringt. Auch die Umfahrung der B300 um Diedorf, der Neubau des „dringend benötigten“ Rathauses und die Verbesserung der Raumsituation für die Feuerwehr Diedorf stehen auf der Agenda der Diedorfer SPD. Nach Abschluss der Nominierung ehrte Thomas Schwarz zwei langjährige Mitglieder des SPD-Ortsvereins: Helmut Steiner erhielt die Urkunde mit Ehrennadel für 50 Jahre Treue zur SPD, Alexander Neff wurde für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. (AL)

