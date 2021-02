vor 16 Min.

Diedorfer Schmutterstraße wegen Kanalsanierungen gesperrt

Sieht futuristisch über der Straße aus, doch die Hauptsache spielt sich unter der Erde ab: Der Kanal unter der Schmutterstraße in Diedorf wird gerade saniert.

Plus In Diedorf an der Schmutterstraße wird der Kanalhauptsammler des Abwasserzweckverbandes Schmuttertal für 700.000 Euro saniert. Die Straße ist gesperrt.

So etwas kommt vor: Nach einigen Jahrzehnten muss die Infrastruktur ausgebessert werden, ob an Straße, Schiene oder an der Wasserversorgung. Doch wie gerade im Untergrund der Schmutterstraße in Diedorf gearbeitet wird, sieht doch recht aufwendig und spannend aus.

Bei dem inzwischen marode gewordenen Hauptkanal handelt es sich um einen Kanal mit einem Ei-Profil mit Trockenwettergerinne. Am Boden des Kanals befindet sich eine spezielle Rinne, eine sogenannte Halbschale, durch die bei geringem Abwasserfluss Ablagerungen in der Kanalröhre verhindert werden. "Diese Form macht die Sanierung sehr aufwendig", teilt die Sprecherin des Ratshauses in Neusäß mit. Von dort aus werden die Arbeiten koordiniert.

Kanalarbeiten: Die Schmutterstraße ist gerade gesperrt

Zur Vorbereitung der Maßnahme wurde eine sogenannte Rohrumleitung geschaffen, um den Abwasserdurchfluss während der Baumaßnahme sicherzustellen. "Die Arbeiten konnten zu Jahresbeginn am 2. Januar starten und auch deshalb so zügig erfolgen, weil die ausführende Firma aus Sachsen kommt, wo am Dreikönigstag kein Feiertag ist und gearbeitet wird", erklären Verbandsvorsitzender Richard Greiner und sein Stellvertreter Peter Högg.

Der Abwasserkanal unter der Schmutterstraße wird gerade in Diedorf saniert. Die Straße ist derzeit gesperrt. Bild: Marcus Merk

Der Bürgermeister von Diedorf hatte zudem die Anwohner in der Schmutterstraße über die anstehenden Arbeiten informiert. Die Straße ist aktuell im entsprechenden Abschnitt gesperrt, eine Umleitung gibt es über die Dammstraße und den Forstweg.

Diedorfer Schmutterstraße: Kanalsanierung mit Glasfasermaterial

Aktuell wird der Kuppelbereich der Kanalröhre mit Zementsmörtel beschichtet, und in einem weiteren Schritt wird im Sollbereich die schadhafte Halbschale aus Steinzeug durch beständiges Glasfasermaterial ersetzt. Die Fertigstellung der Sanierungsarbeiten ist für Ende März geplant, die Gesamtkosten werden sich auf rund 700.000 Euro belaufen. (AZ, jah)

