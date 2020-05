Diedorfer Schreiner baut Holzformen für's Brotbacken

Plus Trotz oft ausverkaufter Hefe: Backen daheim wird immer beliebter. Jochen Wallner hat dafür Backformen entworfen. Welchen Vorteil diese laut dem Schreiner haben.

Für Jochen Wallner und seine Firma bedeuteten die Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen vor allem eines: einen extremen Zuwachs bei den Verkaufszahlen. Der Diedorfer ist Leiter der Firma Bax im Holz, die Brotbackformen aus Buchenholz herstellt. „Die Menschen waren viel mehr daheim und hatten mehr Zeit als sonst. Man hat ja auch an dem Hype um Mehl und Hefe gemerkt, dass mehr zu Hause gebacken wurde“, sagt Wallner. Noch immer verkaufe sein Unternehmen deutlich mehr Backrahmen als üblicherweise.

Seine Marke rief der Diedorfer Schreiner im Jahr 2018 ins Leben. Ein befreundeter Nachbar habe ihn auf die Idee gebracht, zu versuchen, Backformen ganz aus Holz herzustellen, erzählt Wallner. „Ich war zuerst skeptisch, habe dann aber ein paar Prototypen hergestellt und war begeistert. Jeder aus meinem Bekanntenkreis wollte plötzlich auch einen der Rahmen haben“, lacht Wallner. Ein Jahr später konnte er sein Unternehmen Bax mit Holz gründen und ließ sich seine Erfindung patentieren. „Seitdem sind wir mit der Marke richtig durchgestartet“, sagt Wallner.

Holz hat Vorteile

Die Idee, Brot in Formen aus Holz zu backen, sei jedoch keine ganz neue: „Vor etwa 100 Jahren haben die Menschen auch schon mit Holzeinlagen gebacken“, erzählt der Schreiner. Der Vorteil, Holz als Material zu verwenden, liege darin, dass keinerlei schädliche Substanzen an das Brot abgegeben werden. „Da wir für unsere Backformen ausschließlich naturbelassenes Buchenholz verwenden, können wir auf jegliche Zusätze wie Beschichtungen oder Silikon verzichten“, sagt Wallner. Das Holz stamme außerdem aus regionaler und nachhaltiger Forstwirtschaft. Noch einen weiteren Vorteil habe der Rohstoff: Buchenholz gebe von allen Holzarten die meisten Aromastoffe an die Brotkruste ab, weshalb es auch für das Räuchern von Fisch oder Fleisch verwendet werde.

„Das Brot erhält so beim Backen ein Aroma wie aus dem Holzofen“, sagt Wallner. Wichtig sei dabei, den Holzrahmen vor dem Backen gut einzuölen. Nach zweimaligem Backen entstehe dann eine natürliche Patina, die dafür sorge, dass das Brot sich ohne Probleme aus der Form lösen lässt. Das Backen von Brot funktioniere so auch im ganz gewöhnlichen Haushaltsofen. „Das ist gar kein Problem, man kann das Brot mit der Backform einfach mit einem normalen handelsüblichen Blech und Backpapier backen“, sagt Wallner. Einen Tipp hat er für das Backen zu Hause trotzdem: „Ich empfehle sehr, eine Schüssel Wasser beim Brotbacken mit in den Ofen zu stellen. So entsteht Wasserdampf, der für eine bessere Krustenbildung sorgt.“ Ein besonders angesagtes Hilfsmittel sei derzeit außerdem der sogenannte Backstahl, erzählt Wallner. „Das ist ein neues Wunderteil: Er kann schnell aufgeheizt werden und sorgt dafür, dass die Hitze viel besser gespeichert wird.“

Gerade im Aufschwung

Das Backen von Brot in den eigenen vier Wänden sieht Wallner jedoch nicht nur in Corona-Zeiten im Aufschwung. Mit der wachsenden Bedeutung von Nachhaltigkeit für viele Menschen sei die plastikfreie Herstellung des eigenen Brotes zukunftsweisend, sagt Wallner. „In unserer Firma werden daher auch alle Bestellungen mit Naturmaterialien wie Holzwolle und Papier verpackt. Das ist nicht nur naturverträglich, sondern riecht auch gut und sieht schön aus!“ Auch wachse die Hobbybäckerszene immer mehr. „Man merkt, dass die Menschen mehr Wert auf gutes Brot legen und bereit sind, dafür auch etwas mehr zu zahlen. Daher gibt es in unserer Gegend neben den großen Ketten auch zunehmend kleinere Bäckereien“, freut sich Wallner.

Wenn er selbst backt, dann am liebsten ein Roggenvollkornbrot mit Sauerteig, erzählt Wallner. Auch für die gerade angelaufene Grillsaison hat er einen Tipp: „Zu Grillgut passt auf jeden Fall immer ein Sauerteigbrot, ein Roggenbrot oder ein Mischbrot.“ Außerdem könne auch im Grill selbst Brot gebacken werden, sagt Wallner. „Mit ausreichend Hitze, einem etwas größeren Grill und einem Backstahl klappt das tadellos!“

