vor 49 Min.

Diedorfer begrüßen den Mai beim Bummel und mit Musik

Auch Geschäfte öffnen. Im Zentrum für Begegnung spielt das Saxofon-Quartett Sax 4 Fun

Einkaufen und bummeln sowie Kultur erleben können die Diedorfer beim Maimarkt am Mittwoch, 1. Mai. Auch das Diedorfer Zentrum für Begegnung, das Diez, hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet und bietet ein besonderes Programm. Schon am Vorabend, dem 30. April, wird in der Schmuttertalhalle ab 18 Uhr der „Wonnemonat“ begrüßt.

Viele Verkaufsstände bieten beim Maimarkt in Diedorf ihre Waren an; Vereine präsentieren ihre Arbeit und sorgen für das leibliche Wohl. Auch in einigen Einzelhandelsgeschäften kann man am Feiertag von 13 Uhr bis 18 Uhr einkaufen. In der Gemeindebücherei Diedorf können Lesefreunde am 1. Mai von 10 bis 17 Uhr beim Bücherflohmarkt nach Lesestoff, CDs und DVDs stöbern. Das gibt es schon ab 50 Cent. Vom Erlös wird die Bücherei neue Bücher anschaffen. Ein buntes Unterhaltungsprogramm wartet im Diez in der Bahnhofstraße 18.

Es hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Das Café Karibu bietet diverse kulinarische Köstlichkeiten. Eine Shoppingtour im Kleiderstadl sowie der Besuch der Fahrradwerkstatt stimmen auf den Frühling ein. Für Kinder gibt’s einen Schminktisch. Das Quartett Sax 4 Fun wartet mit musikalischen Leckerbissen auf. Die Formation Sax 4 Fun, bestehend aus Beate Birzele (Altsaxofon), Anni Markuse (Tenor- und Sopransaxofon), Stefan Schlotter (Alt- und Tenorsaxofon), sowie Alexander Koch (Baritonsaxofon), lässt musikalisch keine Wünsche offen. Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei, von Abba bis zu den Beatles. Die Musiker spielen ab 14 Uhr bei freiem Eintritt.

Mit der Aktion „Die Notfalldose – Rettung aus dem Kühlschrank“ wird im Diez zudem ein neues Konzept für Notfallsituationen vorgestellt.

Schon in der Nacht zum 1. Mai sorgen die Diedorfer Ortsvereine unter Leitung des Maibaum- und Brauchtumsvereins Diedorf bei der Maifeier in der Schmuttertalhalle für unterhaltsames Zusammensein. Kinder können dabei an der Kletterwand trainieren. Die Maifeier beginnt am 30. April um 18 Uhr. (AL)

Themen Folgen