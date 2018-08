24.08.2018

Diedorfer müssen weiter abkochen

Trinkwasser ohne Keime kann nicht garantiert werden

Immer noch keine Entwarnung beim Trinkwasser in Diedorf. Auch nach einem Gespräch aller Fachleute kann das Gesundheitsamt das Abkochgebot für das Trinkwasser derzeit nicht aufheben. Wie die Gemeinde mitteilt, zeigen die Proben an 16 Entnahmestellen des Gemeindegebiets zwar zum größten Teil keine Keimbelastung an, „eine Keimfreiheit des gesamten Trinkwassernetzes kann derzeit allerdings nicht garantiert werden“, heißt es.

Eine Chlorung des Trinkwassernetzes sei momentan nicht vorgesehen, könne aber nicht ausgeschlossen werden. Die Mitarbeiter seien täglich unterwegs, um Wasserproben zu entnehmen. Parallel dazu werden die Hausbesuche zur Überprüfung der Hausinstallationen fortgesetzt.

Der Markt Diedorf weist darauf hin, dass jeder Anschluss-Teilnehmer verpflichtet ist, seine Hausinstallation gegen rückfließendes Wasser in das öffentliche Wasserleitungsnetz dauerhaft abzusichern. Das betrifft jegliche Art von Grauwasseranschlüssen (Verbindungen zu Zisternen), Totleitungen (keine Wasserabnahme), Wasseraufbereitungsanlagen, Tränkesystemen in der Tierhaltung usw.

Werden die Richtlinien der Trinkwasserverordnung nicht eingehalten, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit und kann geahndet werden. Informationen geben die Gemeinde und das Gesundheitsamt im Landratsamt Augsburg sowie die Homepage www.markt-diedorf.de. (AL)

