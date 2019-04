23.04.2019

Diese Flötentöne bewegen

Romantische und moderne Kompositionen zum Abschluss der diesjährigen Reihe in Dinkelscherben

Für gewöhnlich ist nicht zu erwarten, dass ein Konzertsaal voll besetzt ist, wenn Werke unbekannter Komponisten gespielt werden. Das war anders zum Abschluss der Konzertsaison in Dinkelscherben. Das Trio Liana Mkrtchyan (Klavier), Chia-Long Tsai (Viola) und Mathias Dittmann (Flöte) brachten Werke von Louise Farrence (1804-1875), Maurice Duruflé (1902-1986) und Bohuslav Martinu (1890-1959) zu Gehör.

Alle drei Musiker sind Mitglieder der Augsburger Philharmoniker, die in ihr Programm bewusst Werke von Komponisten aufnahmen, die weniger gespielt werden. Louise Farrence war erfolgreiche Pianistin und Komponistin und wurde 1842 die erste weibliche Instrumentallehrerin am Konservatorium in Paris. Maurice Duruflé war Kirchenmusiker und Bohuslav Martinu gehört zu den bedeutendsten tschechischen Komponisten des 20. Jahrhunderts.

Das Konzert begann mit dem Trio op. 45 von Louise Farrence mit rasanten Flötenläufen. Mit weichem, geschmeidigem Ton bringt die Viola das romantische Element gut zur Wirkung, und im Andante finden sich Flöte und Viola zu einem lautmalerischen Zusammenspiel, vom Piano einfühlsam begleitet.

Als Kontrast dazu folgte die moderne Komposition „Prelude“ von Maurice Duruflé. Technisch eindrucksvoll und emotional vertieft wurde die dem Stück anhaftende düstere Stimmung zum Ausdruck gebracht. Den Abschluss des Konzertes bildete „Trio H 300“ von Bohuslav Martinu.

Dem Trio mit Mathias Dittmann (Flöte), Chia-Long Tsai (Viola) und Liana Mkrtchyan gelang es auf eine beeindruckende Weise, mit großer Spielfreude die Leichtigkeit und Klarheit des Werkes zu interpretieren.

So romantisch wie das Konzert begann, endete es schließlich auch mit der Zugabe „Nachtgesang“ von Max Bruch. (mima)

