Diese Krippenfiguren sind aus besonderem Holz geschnitzt

Alexandra Christi stellt jedes Jahr ihre Krippenfiguren auf, die ein Herbertshofer Kunstschreiner gefertigt hat. Das Holz stammt von Erlinger Kastanienbäumen.

Von Steffi Brand

Behutsam wickelt Alexandra Christi die Figuren ihrer Krippe aus. Neben Maria, Josef und dem Jesuskind kommen drei Schafe, ein Kamel, ein Ochse und ein Esel sowie ein Engel, ein Hirte und ein Mohr aus einer Kiste zum Vorschein. Alexandra Christis nachdenklicher Blick verrät bereits, dass es sich nicht um irgendwelche Krippenfiguren handelt, sondern um ganz besondere Figuren.

Warum diese ein Stück Familien- und Ortsgeschichte gleichermaßen sind, liegt am Holz, aus dem sie geschnitzt wurden. Denn die Kastanien, die das Material für diese Krippenfiguren lieferten, standen einst direkt in der Dorfmitte des Meitinger Ortsteils Erlingen. Mit dem Tod der Mutter im Jahr 2010 standen Alexandra Christi und die Erbengemeinschaft, der sie angehörte, vor der schwierigen Entscheidung, was nun mit den Kastanien werden sollte.

Kastanienbäume wichen vor allem aus Sicherheitsgründen

Im selben Jahr wurde den Bäumen noch eine Lebensdauer von maximal zehn Jahren bescheinigt – außer es stünden „städtebauliche Maßnahmen“ dieser Lebenszeit entgegen. Ende 2013 entschied sich die Erbengemeinschaft dafür, die Kastanien zu fällen. Die sieben Kastanienbäume wichen vor allem aus Sicherheitsgründen, erklärt Alexandra Christi. Heute ist an dem Ort, an dem einst die Kastanien standen, neuer Wohnraum zu finden. Bereits einige Jahre vor der Fällung der Kastanienbäume, etwa um die Jahrtausendwende, wurde das Gasthaus abgerissen, vor dem die Kastanienbäume standen.

Eben diese Bäume haben Alexandra Christis Vergangenheit geprägt, so wie die von vielen Erlingern. „Jedes Erlinger Kind hat dort Kastanien gesammelt, jede Mutter aus dem Ortsteil ist dorthin gegangen, um mit ihren Kindern Kastanien zu sammeln“, erinnert sich Christi an ihre eigene Kindheit und an ihre Zeit als Mutter kleiner Kinder. Auch hört sie noch ihren Großvater mit den Kindern schimpfen, die Holzprügel in die Bäume warfen, um an die Kastanien zu kommen. Ihre Großeltern betrieben einst das Erlinger Gasthaus, das heute nur noch auf alten Zeichnungen, Postkarten und Bildern sowie in der Erinnerung vieler existiert.

Alle Bäume wurden auf einen Streich umgelegt

Das ist lange her: Alle Bäume wurden auf einen Streich umgelegt. Dann lagen die gewaltigen Stämme der alten Bäume in der Ortsmitte. Dies fiel auch Bernhard Fisel aus dem Meitinger Ortsteil Herbertshofen auf, der kurzerhand einen Zettel an ein Stück eines Holzstammes heftete, auf dem stand, dass er eben dieses Holzstück erwerben wollte. Aus diesem Zettel sollte nach der Aufteilung des Holzes auf die Erbengemeinschaft ein größeres Projekt für den Kunstschreiner werden.

Im Ofen von Familie Christi landete das Kastanienholz nur zum Teil; viel Holz der Bäume war altersbedingt nicht mehr zum Schnitzen geeignet. Darüber hinaus entstand die Idee, Bernhard Fisel den Auftrag zu erteilen, Krippenfiguren aus dem Kastanienholz zu schnitzen. „Zwei dicke Stammstücke brachte Alexandra Christis Ehemann Harald in meine Werkstatt“, erinnert sich Fisel.

Eine helle, kaum ausgeprägte Maserung

Zuerst schnitt er grob die Teile für die künftigen Krippenfiguren zurecht, dann wurde das Holz getrocknet, bevor es final weiterverarbeitet werden konnte. Geeignet sei das Kastanienholz vor allem wegen seiner Feinporigkeit und der hellen, kaum ausgeprägten Maserung, erklärt Fisel. „Ein heimischer Schnitzer hat aus dem Holz meiner Vorfahren für uns ganz spezielle Krippenfiguren geschnitzt“, verdeutlicht Alexandra Christi den hohen Stellenwert, den die Figuren für sie und ihre Familie haben.

An Weihnachten 2014 zogen die ersten Krippenfiguren im Hause Christi ein, die letzte Figur war der Mohr, der mit seinen Gesichtszügen nicht besser hätte getroffen werden können. Die Krippe ist allerdings noch lange nicht fertig. Dennoch „ist das Holz der Kastanien aufgebraucht“, sagt Alexandra Christi. Wie es weitergehen wird, steht aktuell noch in den Sternen. Eine Mooreiche, die gerade geschätzt wird und die 1000 bis 2000 Jahre alt geschätzt wird, könnte eingearbeitet werden. Doch noch ist unklar, ob das dunkle Holz zu den übrigen Figuren passt.

Noch stehen die Figuren auf rotem Samt

Ob diese so hell bleiben, wie das Kastanienholz von Natur aus ist, oder sie bemalt werden, darüber besteht im Hause Christi aktuell noch kein Konsens. Auch spielt die Familie mit dem Gedanken, aus dem Holz eines alten Stadels eine Krippe für die Figuren zu erschaffen. Bis die Figuren eine Krippe bekommen, stehen sie in all ihrer Detailtreue und ihrer schnitztechnischen Schönheit auf rotem Samt und erinnern, pünktlich zu Weihnachten, an die Vorfahren der Familie Christi.