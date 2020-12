11:20 Uhr

Diese Regeln gelten zu Silvester und Neujahr im Augsburger Land

Die allgemeinen Regelungen zur Kontaktbeschränkung gelten auch an Silvester und Neujahr.

Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen werden im Landkreis Augsburg auch beim Jahreswechsel nicht aufgehoben. Was es im Einzeln zu beachten gilt.

Die allgemeinen Regelungen zur Kontaktbeschränkung gelten auch an Silvester und Neujahr. Das heißt, es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Dazugehörige Kinder unter 14 Jahren werden in diese Rechnung nicht miteinbezogen. Darauf weist das Landratsamt Augsburg hin. Die Regeln im Überblick:

Auch Versammlungen, Ansammlungen oder auch Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen sind untersagt. Die allgemeine Ausgangsbeschränkung sowie die nächtliche Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr gelten ebenfalls an Silvester und Neujahr unverändert.

Feuerwerk ist im Landkreis Augsburg nur auf eigenem Grundstück erlaubt

Zudem ist das Abbrennen von Feuerwerken in der Silvesternacht nur auf dem zur eigenen Wohnung gehörenden Grundstück, nicht aber im öffentlichen Raum erlaubt, da es keinen triftigen Grund zum Verlassen der Wohnung darstellt.

Der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung ist in der Zeit zwischen 21 und 5 Uhr ohne einen triftigen Grund nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung nicht gestattet. Es droht in diesem Fall ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (AZ)

