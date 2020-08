10.08.2020

Diese Vollsperrungen drohen Autofahrern im Landkreis Augsburg

Im Landkreis Augsburg stehen wieder mehrere Baumaßnahmen an den Straßen an. Autofahrer müssen an mehreren Stellen mit Behinderungen rechen.

Ferienzeit ist auch immer wieder Baustellenzeit. Derzeit bestehen folgende Straßensperrungen im Landkreis Augsburg:

Wehringen Waldstraße auf Höhe Wertachbrücke , Instandsetzungsarbeiten an Wertachbrücke , voraussichtliche Fertigstellung 18. September.

auf Höhe , an , voraussichtliche 18. September. Siegertshofen Mickhauser Straße auf Höhe Schmutterbrücke , Sanierungsarbeiten an der Schmutterbrücke , voraussichtliche Fertigstellung 30. August.

Mickhauser Straße auf Höhe , Sanierungsarbeiten an der , voraussichtliche 30. August. Rommelsried Phase I Biburger Straße zwischen Kreuzung Kreisstraße A1/A3 und Haus-Nr. 5, bis voraussichtlich 24. August. Phase II zusätzliche Vollsperrung Kreuzung Kreisstraße A1/A3, ab dem 24. August bis voraussichtlich 7. September, Deckensanierung Kreisstraße A1.

Diese Baustellen führen auf Straßen im Landkreis Augsburg zu Behinderungen

Maßnahmen des Staatlichen Bauamtes:

Kreisstraße A 16 Zwischen Oberottmarshausen und Königsbrunn auf Höhe der B-17-Überführung, Instandsetzung des Brückenbauwerks, voraussichtliche Fertigstellung 16. Oktober.

A 16 Zwischen und auf Höhe der B-17-Überführung, Instandsetzung des Brückenbauwerks, voraussichtliche 16. Oktober. Staatsstraße 2032 Auf Höhe der Anschlussstelle Adelsried und Sperrung der Anschlussstelle Adelsried in Fahrtrichtung Stuttgart : Neubau des Kreisverkehrs, voraussichtliche Fertigstellung 5. September.

2032 Auf Höhe der Anschlussstelle und Sperrung der Anschlussstelle in Fahrtrichtung : Neubau des Kreisverkehrs, voraussichtliche 5. September. Staatsstraße 2035 Ortsdurchfahrt Bobingen ( Lindauer Straße ). Erneuerung der Fahrbahn, voraussichtlich ab 18. August bis zur voraussichtlichen Fertigstellung am 19. September. (AZ)

