Diese Weihnachtsmärkte bieten mehr

Ja, es gibt sie - die Weihnachtsmärkte, die das besondere Etwas haben.

Und dabei ist nicht das besonders abwechslungsreiche Angebot an Glühwein gemeint. Denn einer bundesweiten Umfrage entsprechend ist es genau das, was die meisten Menschen auf Weihnachtsmärkten suchen: Glühwein und Bratwurst.

Doch es geht auch anders, das haben am Wochenende die Weihnachtsmärkte auf dem Vorplatz von Kloster Holzen und im Wirtschaftshof der Abtei Oberschönenfeld wieder deutlich gezeigt. Wer hierher kommt, der sucht etwas anderes: Ein wenig Verlangsamung im Advent, ein wenig Rückzug und sogar Besinnlichkeit. Freilich, die beiden Lokalitäten haben es dank ihrer perfekten Kulisse auch leicht, schon allein die richtige Atmosphäre zu bieten.

Ein weiterer Unterschied, der gerne angenommen wird, ist das kulturelle Angebot. In Kloster Holzen sind unter anderem es die sonst nicht so leicht möglichen Führungen, in Oberschönenfeld das kreative Angebot für Kinder.

Bleibt freilich ein Wermutstropfen: Nicht wenige Landkreisbewohner wissen, was sie an den Märkten haben. Die vorweihnachtliche Stille sucht man deshalb auch dort zumeist vergebens.

