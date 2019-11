vor 31 Min.

Diese Woche wird eifrig gelesen

Viele Termine bei den Diedorfer Kinder- und Jugendbuchtagen

Unter dem Motto „Bücher öffnen Welten“ stellt die Buchecke Diedorf diese Woche ausgewählte Kinder- und Jugendliteratur für alle Altersgruppen vor. Vor allem Neuerscheinungen stehen im Vordergrund. Beim Eröffnungsabend in der Buchecke am Donnerstag, 14. November, um 20 Uhr ist Birgit Müller-Bardorff, Kulturredakteurin der Augsburger, die Referentin. Der Eintritt ist frei, um Reservierung wird aber gebeten. Darüber hinaus wird es an den Schulen in Diedorf etliche interne Veranstaltungen und Lesungen geben.

Eine Ausstellung von neu erschienenen Bilder- und Kinderbüchern der Kita Herz Mariä gibt es am Sonntag, 17. November, von 11 bis 16 im Pfarrheim, einen Vorlese-nachmittag für Kinder von zweieinhalb bis vier Jahren am Montag, 18. November, von 16 bis 16.45 Uhr in der Gemeindebücherei.

Zudem findet in Biburg im Bürgersaal am Dienstag, 19. November, um 10 Uhr ein Vorlesevormittag mit Musik für Kinder statt. Die Bücherfreunde Biburg lesen mit musikalischer Umrahmung aus dem Buch „Kasimirs Abenteuer – Ein Lavastein auf wichtiger Mission“. (AL)

