Diese juristischen Fallstricke gibt es beim Babysitten

Die Arbeit klingt einfach, doch es gibt dabei jede Menge zu beachten. Wer sich damit sein Taschengeld aufbessern will, sollte auch ein paar rechtliche Details kennen.

Von Daniela Witt

Die meisten von euch haben schon mal auf eigene Geschwister oder auf Nachbarskinder aufgepasst. Das ist keine große Sache, doch professionelle Babysitter, die damit ihr Taschengeld aufbessern wollen, sollten einiges beachten. Sie müssen nicht nur gut auf das Kind aufpassen, sondern auch bestimmte gesetzliche Vorschriften einhalten. Sonst drohen trotz bester Absichten ernsthafte Konsequenzen.

Ein Babysitterkurs hilft bei Unsicherheiten

Am besten ist es, ihr besucht einen Babysitter-Kurs, bevor ihr loslegt. Einen solchen bietet zum Beispiel die Kolpingsfamilie in Schwabmünchen an. Den leitet Tanja Stuhler und erklärt den zwölf Mädchen und Frauen – Männer sind diesmal keine anwesend –, was sie im Umgang mit Babys und Kindern beachten müssen. Der Großteil der Teilnehmerinnen sind Jugendliche, aber es gibt auch Ausnahmen: Die 57-jährige Petra Mayer (Name von der Redaktion geändert) hat vergangenen Monat ihre Arbeitsstelle gekündigt und sich entschlossen, vormittags Babys zu betreuen. „Ich habe die Werbung für diesen Kurs in der Zeitung gelesen und mir gedacht, wieso eigentlich nicht?“, sagt Mayer. „Es war eine Entscheidung aus dem Bauch heraus. Ich bin nun auf jeden Fall schon gespannt, wie es weitergeht, und freue mich auf meinen ersten Einsatz.“

Erste Hilfe bei Babys und Kleinkindern sollten Babysitter beherrschen

In Stuhlers Kurs unterweist ein Sanitäter jede Teilnehmerin darin, wie man Babys und Kleinkindern Erste Hilfe leistet. Damit sind die künftigen Babysitter auf eventuelle Notfälle vorbereitet. Wichtig sind auch die Pflichtfragen, die vor Antritt eines Babysitting-Jobs geklärt werden sollten: Zum Beispiel ist es unverzichtbar, dass der Betreuer die Eltern nach Allergien oder Krankheiten des Kindes fragt, um im Ernstfall gleich richtig handeln zu können.

Die künftigen Babysitter erfahren auch, welche Rechte und Pflichten sie von den Eltern des Kindes übertragen bekommen. Wie kompliziert das sein kann, zeigt Stuhler mit folgendem Beispiel: Ein Kleinkind hüpft auf dem Sofa, welches neben einem Glastisch steht – eine gefährliche Situation, doch wie verhält sich die Babysitterin richtig? Als Erstes soll sie das Kleinkind vor der Gefahrenquelle, also dem Tisch, warnen. Dann gilt es zu kontrollieren, ob das Kind auch folgt. Wenn nicht, darf die Aufpasserin es nicht einfach vom Sofa nehmen – das würde als Handgreiflichkeit zählen. Stattdessen muss sie den Glastisch aus der Gefahrenzone schieben. Mit diesem Vorgehen ist sie juristisch auf der sicheren Seite. Dass die Angelegenheit so kompliziert ist, hat einen einfachen Grund: Die Eltern können die Erziehungspflicht nicht übertragen. Sie sind als Einzige berechtigt, ihr Kind bei falschem Verhalten zu belehren.

Darf ich ein süßes Baby fotografieren?

Ein weiterer juristischer Fallstrick lauert bei der Verschwiegenheitspflicht. Zum Beispiel darf das private Umfeld und die familiäre Situation des Auftraggebers nicht nach außen getragen werden. Und auch wenn das Baby besonders süß aussieht, darf ein Babysitter auf keinen Fall ein Foto davon machen und es schon gar nicht auf Instagram, Facebook oder anderen Kanälen verbreiten. Stuhler rät ihren Zuhörern zudem zu einer privaten Haftpflichtversicherung mit entsprechender Erweiterung: Zwar zahlt die Versicherung der Eltern, wenn das Kind einen Schaden verursacht, aber wenn der Betreuer während seiner Tätigkeit selbst etwas kaputt macht, muss er dafür haften.

Am Ende des Kurses wartet ein Test

Natürlich muss ein Babysitter nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis bestehen können. Stuhler überprüft das mit Tests. Die Teilnehmer müssen etwa Dinge wie eine Babyflasche, verschiedene Bücher oder einen Ball korrekt den drei Gruppen Babys, Kleinkinder und Kindergartenkinder zuordnen. Anschließend diskutiert der Kurs die Gefahren, die von Spielzeug ausgehen können. Vor allem bei Kleinkindern müssen die Babysitter aufpassen, dass sie keine Kleinteile wie Legosteine verschlucken. Und natürlich haben sie in der Nähe von ungesicherten Steckdosen nichts zu suchen.

Nach dem Kurs erhält jede Teilnehmerin nicht nur ein Zertifikat: Es gibt auch Unterstützung bei der Vermittlung von Babysitting-Jobs sowie beim Erstgespräch mit den Eltern, in dem die Formalitäten geklärt werden.

Laura Eder ist die Leiterin der Nachbarschaftshilfe Lechfeld. Sie berichtet, dass ihr Verein seit diesem Jahr beim Babysitten mit der Kolpingsfamilie Schwabmünchen kooperiert. Die ehrenamtlichen Helfer arbeiteten nun auf dem Lechfeld mit dem Babysitter-Kursangebot von Tanja Stuhler zusammen.

Im Landkreis Augsburg bietet neben der Kolpingsfamilie auch der Kreisjugendring Augsburg-Land regelmäßig Babysitter-Kurse an.

