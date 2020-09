vor 17 Min.

Dieser Hainhofer kochte für die Magier Siegfried & Roy

Plus Johannes Wittmann verbindet eine Freundschaft mit den Stars aus Las Vegas. Welche Geschenke von ihnen er bis heute in Ehren hält.

Von Diana Zapf-Deniz

Als im Mai dieses Jahres der weltberühmte Magier Roy Horn aufgrund von Covid-19 verstorben war, wurde Johannes Wittmann aus Hainhofen noch in der Nacht darüber informiert. Die Nonne Dolore, Schwester von Roys Partner Siegfried Fischbacher, rief Wittmann an und überbrachte ihm die traurige Nachricht. Wittmann war geschockt, und der Schock sitzt bis heute tief. „Mit Siegfried und Roy verbindet mich eine tiefe Freundschaft. Die beiden haben mein Leben geprägt.“

Seit Anfang der 90er-Jahre mit dem Magierduo befreundet

Seit Anfang der 90er-Jahre ist er mit dem wohl erfolgreichsten Magierduo aller Zeiten befreundet. Den ersten Kontakt stellte einst Zauberkünstler Hardy aus Aichach her. „Ich war 22-mal in der Show in Las Vegas und zweimal bei den beiden zu Hause auf ihrem großen Anwesen“, erzählt Wittmann. „Immer auf Einladung und als VIP-Gast“, erinnert er sich gerne zurück. Bei seinem ersten Besuch trat Roy auf die Bühne und sagte übersetzt: „Heute Abend haben wir besondere Gäste und Freunde hier. Meine Mutter Johanna und unser bayerischer Freund, Sir Johannes.“

Für Hansi, wie ihn der gebürtige Rosenheimer Siegfried auch gerne nennt, war jeder Besuch ein Highlight in seinem Leben. „Einmal fragten sie mich, ob ich Lust habe, Tom kennenzulernen. Ich habe unwissend einfach Ja gesagt.“ Kurz darauf stand er Tom Cruise gegenüber. Arnold Schwarzenegger und viele andere Weltstars durfte er backstage im Hotel The Mirage in Las Vegas nach den Shows kennenlernen. Schwarzenegger meinte zu ihm: „Sag Arni zu mir.“ Gefolgt von der Frage: „Kannst du auch einen Kaiserschmarrn?“

Andechser Bockbier im Flieger nach Amerika mitgenommen

Der Neusässer beantwortete dies mit einem klaren Ja. Denn Wittmann hatte im Ratskeller Augsburg den Beruf des Kochs und Küchenmeisters gelernt. Die Magier habe er mehrmals bekocht. „In zwei Kühltaschen habe ich Spargel und Schlosskartoffel sowie Andechser Bockbier im Flieger von Deutschland nach Amerika mitgenommen. Damals war das noch möglich“, lacht er. „It’s magic“, lobten die beiden seine Kochkunst. Einmal nur habe er seinen Besuch nicht angekündigt, kam in Las Vegas an, und die Shows für diesen Abend waren restlos ausgebucht. „Also bin ich zu Siegfried und Roy nach Hause in die Villa gefahren, denn ich wusste ja, wo sie wohnen.“

Wenige Monate, bevor Roy Horn (links) im Oktober 2003 den schweren Unfall mit seinem weißen Tiger erlitt, besuchte Johannes Wittmann (2. v. l.) gemeinsam mit Martin Egger (rechts) die Magier Siegfried und Roy. Bild: Diana Zapf-Deniz

Zuerst habe die Haushälterin geöffnet, diese wiederum holte die Security, und die beiden „Muskelpakete“ brachten noch ihre Wachhunde mit. Einer der Security-Männer erkannte ihn und ließ Wittmann eine schriftliche Nachricht an die Hausherren überbringen. Es wurde ein Code vereinbart, mit dem er sich vor der Show am Eingang melden sollte. „Eine Dame führte mich auf die Bühne, und ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Auf der Bühne standen ein kleines Tischchen und ein Stuhl. Dort sollte ich mich hinsetzen.“

„Die beiden haben Las Vegas familiär und schön gemacht“

Beim Erzählen bekommt der Hainhofer noch immer glänzende Augen. „Auf dem Tisch war eine Flasche Champagner und ein Kärtchen mit persönlicher Nachricht von Siegfried und einer Entschuldigung sowie den Worten ,Enjoy the show‘.“

Die magischen, berühmten weißen Tiger durfte Hansi ebenso kennenlernen wie den „Secret Garden“ neben dem Mirage. „Die beiden haben Las Vegas familiär und schön gemacht“, schwärmt er. „Sie waren die größten Illusionisten aller Zeiten, ließen sogar Elefanten auf der Bühne verschwinden.“ Siegfried und Roy organisierten es, dass Wittmann bei der Geburt des Delfins Mickey mit dabei sein konnte. Dazu wurde er vom Hotel mit einer Limousine abgeholt. Rundum seien die beiden zuvorkommend und menschlich gewesen. „Sie hatten nie Starallüren.“

Nonne Dolore, die Schwester von Siegfried Fischbacher, überreichte Johannes Wittmann in Kloster Nittendorf ein Kreuz von Roy Horn. Es ist das Kreuz, das Roy einst von Papst Johannes Paul II. bekam. Bild: Johannes Wittmann

Siegfried gab Hansi öfter mal etwas für seine Schwester Margot Fischbacher, eine Ordensschwester namens Dolore, mit. Und so entstand auch mit ihr im Laufe der Jahrzehnte eine enge Verbindung. Sie war es auch, die ihm im Kloster Nittendorf im Namen von Roy das Kreuz schenkte, das Roy einst von Papst Johannes Paul II. überreicht bekommen hatte. Denn Wittmanns Eltern und sein Bruder verstarben relativ zeitnah, und die Magier bekamen das über Schwester Dolore mit. Daraufhin bekam er dieses für ihn sehr wertvolle Geschenk überreicht. Von Siegfried bekam er später ebenfalls ein Kreuz. Diese beiden Schmuckstücke hält er in Ehren. Die gesamte Wohnung ist übersät mit Erinnerungsstücken und Fotos an seine vielen Abenteuer und seine weltberühmten Freunde. Siegfried habe ihm mal gesagt, wie es dazu kam, dass er das Zaubern lernte: „Er hat als Kind ein Zauberbuch im Fenster eines Ladens gesehen. Fünf Mark hat es gekostet. Das konnte er sich natürlich nicht leisten, da er aus ärmlichen Verhältnissen kam.“ Auf dem Weg nach Hause lagen fünf Mark auf der Straße, und davon kaufte er sich das Buch.

Amerika, die Abenteuerlust und die Magier

Wittmann mag für den einen oder anderen als „Spinner“ gelten, wenn er mit seinem BMW, dessen Motorhaube ein auffälliger Airbrush mit dem Schwert von Siegfried und Roy und deren Show-Drache ziert, durch die Gegend fährt oder wenn er Geschichten vom Stapel lässt, die allesamt wie aus einem Hollywood-Action-Film klingen. Er weiß, dass manche so über ihn denken. Doch dazu steht er. „Ich war sieben Jahre bei der US Army, teils bei den Marines, bin NATO-Soldat und war im ersten Irakkrieg mit dabei und drei Jahre als MG-Schütze im Hubschrauber bei der Bundeswehr. Ich habe viel erlebt und überlebt, hätte schon neunmal tot sein können und darf immer noch das Leben genießen. Darauf bin ich stolz und sehr dankbar dafür.“

Mit Siegfried und Roy auf dem Oktoberfest in München

Amerika, die Abenteuerlust und die Magier haben es ihm angetan. 40 US-Staaten hat er bereits bereist. „Die 50 schaffe ich nicht mehr, weil ich ja jedes Mal, wenn ich drüben bin, meine Freunde besuche.“ Über den Teufelskerl mit dem Herzen aus Gold, wie er sich gerne nennt, könnte man noch jede Menge schreiben. Er ritt auf Wildpferden mit den Indianern, wurde von Bill Clinton im Weißen Haus empfangen, bekochte die Mutter der Nation Inge Meysel, die wiederum so von seinen Kochkünsten angetan war, dass sie ein Essen mit Rudi Carrell organisierte, für das Wittmann kochen musste.

Johannes Wittmann bekam auch von der Schwester Siegfrieds hin und wieder Post. Bild: Johannes Wittmann

Er war mit Siegfried und Roy auf dem Oktoberfest, besuchte Roy nach dem schrecklichen Unglück mit dem Tiger in der Klinik im Kreis Bad Tölz und reiste mit den beiden nach Siebenbürgen, um ein Waisenhaus einzuweihen, das die Magier gespendet hatten. Wittmann gibt zu, dass er eitel ist, und auf sein Sixpack legt er auch noch kurz vor der Rente großen Wert. Der Junggeselle und heutige Bänker liebt dennoch seine Heimat und ist nicht zuletzt deshalb mit ihr eng verbunden, weil sein Großvater Johann Wittmann einst Bürgermeister von Hainhofen war. „Heimat ist eben Heimat“, sagt er.

