vor 25 Min.

Dieser Jahrgang hat Niveau

Absolventinnen der Berufsfachschulen glänzen mit 1,0

62 frischgebackene Kinderpflegerinnen, Assistentinnen für Ernährung und Versorgung und Diätassistentinnen strahlten in der festlich geschmückten Aula des beruflichen Schulzentrums Neusäß um die Wette. Denn endlich hielten sie die heiß ersehnten und mühsam erkämpften Abschlusszeugnisse und Urkunden in den Händen. Die Ehrengäste, Stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald und Landtagsabgeordneter Johannes Häusler, betonten die vielseitigen Möglichkeiten, die qualifizierten jungen Fachkräften heute offen stehen: Einstieg in den Beruf, berufliche Weiterqualifizierung zu Führungskräften oder der Weg über die Berufsoberschule zum Studium. In diesem Zusammenhang appellierte Häusler an die Nachwuchskräfte, sich neben der Verwirklichung der beruflichen Pläne auch ehrenamtlich zu engagieren, gesellschaftskritisch zu sein, aber auch die Verbundenheit mit der Heimat zu pflegen.

Die Absolventinnen und ein Absolvent hatten sich in zwei oder drei Jahren Ausbildung in Schule und Praktikumsbetrieben die erforderlichen praktischen Fähigkeiten und theoretischen Kenntnisse angeeignet, um die Berufsabschlussprüfung zu bestehen. Beachtliche Notendurchschnitte erreichten die Jahrgangsbesten, sogar mehrmals gab es in diesem Jahrgang die Traumnote 1,0: Flavia Schade im Fachbereich Kinderpflege, Svenja Liebenau als Diätassistentin, Nadine Seiler und Julia Brauchler an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung. Der Landkreis Augsburg honorierte diese Leistungen mit Buchpreisen, überreicht von Sabine Grünwald. Diese lobte die Qualität der Ausbildung am beruflichen Schulzentrum in Neusäß. Die Baukosten in Höhe von 36 Millionen seien eine gute Investition in den Bildungsstandort im Landkreis Augsburg gewesen.

Zur Tradition der Abschlussfeier der Berufsfachschulen Neusäß gehört der traditionelle Empfang mit kulinarischen Köstlichkeiten, zubereitet von der zehnten Klasse Ernährung und Versorgung, und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Jeder Programmpunkt überzeugte und spiegelte das beachtliche Niveau der Abschlussschüler wider. (AL)

