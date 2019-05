05:58 Uhr

Dieser Stadtberger verwandelt Autoschrott in Kunst

Peter Korczikowski aus Stadtbergen ist ein echter Bastler. In seiner kleinen Werkstatt im Keller werden ausrangierte Teile zum Hingucker.

Von Felicitas Lachmayr

Auf der Werkbank thront eine schmucke Nachttischlampe mit schwarzem Metallschirm. „Da habe ich eine alte Kurbelwelle verbaut“, sagt Peter Korczikowski und deutet auf den extravaganten Fuß der Lampe. Gegenüber an der Wand hängen drei weiße Rahmen. Darin mit Fäden eingespannt: Tachos aus alten Autos. Mit einem Knipser bringt Peter Korczikowski die Anzeigen zum Leuchten.

In seiner Kellerwerkstatt in Stadtbergen hat der 68-Jährige schon einige Unikate zusammengeschraubt. Wenn er ein altes Autoteil in den Händen hält, sprudelt er vor Ideen. Einen ausrangierten Zylinderkopf umhüllte er mit Plastikscheiben und zauberte daraus eine beleuchtete Minibar. Eine Nockenwelle schraubte er an die Wand und funktionierte sie kurzerhand zum Garderobenhalter um. „Wenn ich eine Idee habe, lässt sie mich nicht mehr los, bis ich sie vollendet habe“, sagt Korczikowski.

Peter Korczikowski macht Kunstwerke aus Autoschrott / Bild: Marcus Merk

Tachoanzeige aus den 1950er-Jahren

Ein ausrangiertes Teil, auf das er besonders stolz ist: eine Tachoanzeige aus den 1950er-Jahren. Die kyrillischen Zeichen auf dem Tacho verraten: Er stammt aus einem Auto des russischen Herstellers Moskwitsch. „Den musste ich einfach haben“, sagt Korczikowski. Für ein paar Euro erstand er die alte Tachoanzeige und verbaute sie in einem beleuchteten Holzkasten zum Aufhängen. Wanddeko der Extraklasse.

Peter Korczikowski macht Kunstwerke aus Autoschrott / Bild: Marcus Merk

Noch nie hat Korczikowski eine Idee einfach verworfen. Meist überlegt und bastelt er so lange, bis er seine Vorstellung in der Kellerwerkstatt verwirklicht hat. Um das passende Material zu finden, zieht der 68-Jährige durch Baumärkte oder stöbert im Internet. Er sucht so lange, bis er fündig wird. Denn am Ende muss jedes Detail passen, von der Farbe des Fadens bis zur Größe der Schrauben. Mit 14 Jahren begann Korczikowski seine Lehre zum Automechaniker. Heute ist er 68 Jahre alt. Autos waren immer Teil seines Lebens. Über 50 verschiedene hat er selbst schon besessen, schätzt der Stadtberger. Eine Lieblingsmarke habe er nicht. Aber ein Auto wird er immer in besonderer Erinnerung behalten: ein feuerrotes MG Austin Cabrio – sein erstes eigenes Auto. Chromverziert, mit Schiebefenster. „Der war so tief, dass die Dackel beim Fenster reinschauen konnten“, sagt er mit einem Lachen.

Über 40 Jahre arbeitete er als Automechaniker

Über 40 Jahre arbeitete der gelernte Automechaniker in verschiedenen Werkstätten im Landkreis. Seit einigen Jahren ist er in Rente. Doch die Leidenschaft fürs Schrauben und Basteln hat er nicht verloren. Früher reparierte er die Autos seiner Kunden. Heute verwandelt er in seiner kleinen Kellerwerkstatt Autoschrott in Kunst.

Peter Korczikowski macht Kunstwerke aus Autoschrott / Bild: Marcus Merk

Es habe ihm immer schon Spaß gemacht, Lösungen zu finden, sagt Korczikowski. Um an passende Teile zu gelangen, hat er schon den Subaru einer Bekannten zerlegt. Wenn am eigenen Auto etwas nicht funktioniert, repariert er es selbst. Die kaputten Teile landen dann nicht immer auf dem Schrottplatz, sondern verwandeln sich in seiner Kellerwerkstatt zu kleinen Schmuckstücken. Den ganzen Winter schraubte Korczikowski am alten Cabrio seiner Frau. „Manchmal stand es mir bis ganz oben“, sagt er. „Aber irgendwann hat es mich wieder in den Fingern gejuckt.“ Um abzuschalten, ging er in den Keller und bastelte ein neues Kunstobjekt.

Werkstätte liefern Nachschub für die Kunst

Mittlerweile ist der gelernte Kfz–Meister in Rente. Aber zweimal in der Woche arbeitet er für eine Firma, die Ersatzteile an Werkstätten in der ganzen Region liefert.„So richtig kann ich mich nicht von Autos trennen“, sagt er. Viele Werkstätten kennt Korczikowski, weil er selbst dort gearbeitet hat. Manchmal bekommt er auch dort ein passendes Teil für seine Kunstobjekte. Abnehmer hat er für seine ausgefallenen Werke noch nicht gefunden. „Ich mache das für mich“, sagt Korczikowski. Nur seine Frau nutzt eine Nockenwelle, um beim Bügeln Kleidung aufzuhängen. „Wenn jemand Interesse hat, würde ich die Sachen schon hergeben“, sagt der 68-jährige Bastler.

Ausrangiertes wird bei Peter Korczikowski zu Kunst. Bild: Marcus Merk

Viel Platz hat er in seiner acht Quadratmeter großen Kellerwerkstatt nicht. „Wenn ich eine richtige Werkstatt hätte, würde ich mir einen Oldtimer anschaffen und ihn restaurieren. Das wäre mein Traum“, sagt Korczikowski. Doch er weiß auch den wenigen Platz kreativ zu nutzen. Die Idee für das nächste Kunstwerk hat er schon im Kopf: Er will eine Nockenwelle mit einem Totenkopf verzieren. Doch noch hat er den passenden Schädel nicht gefunden.

