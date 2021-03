Dieser Weg in Aystetten erzählt die Ostergeschichte

An verschiedenen Stationen in und um Aystetten können Familien sich auf die Suche nach dem Sinn von Ostern machen.

Bereits an Weihnachten konnten sich Besucher des Aystetter Sternenweges aufmachen, um das Kind in der Krippe zu sehen. Auch an Ostern steht dieses Angebot, das von der Ehe- und Familienfürsorge des Bistums Augsburg organisiert wurde, wieder zur Verfügung. So können sich Menschen unter Corona-konformen Bedingungen auf den Weg begeben, um Jesus zu begleiten, und sich auf die Suche nach dem Sinn von Ostern machen.

Bis Dienstag, 6. April, steht der Osterweg in Aystetten allen Bürgern kostenfrei zur Verfügung. Ausgangspunkt ist am Haus St. Martin. Dort befinden sich Begleithefte für Grundschüler und eine Karte des Weges. In diesem Heft begleiten die beiden Figuren Sara und ihr Sohn David die Besucher und erzählen die Ostergeschichte. Das Angebot ist auch für Kleinkinder gut nutzbar.

Auf die Besucher des Osterwegs warten verschiedene Aufgaben

Eigene Markierungen in Form eines Palmenblattes bieten eine gute Orientierung. Der Weg führt bei einer Gehstrecke von etwa einer Stunde an verschiedenen Stationen in und um Aystetten herum. Auf die Besucher warten verschiedene Aufgaben wie beispielsweise ein Rätsel über Esel, kleine Basteleien und viele weitere Überraschungen. Im Begleitheft sind an verschiedenen Stationen QR-Codes eingefügt, die sogar für eine musikalische Begleitung sorgen.

An den beiden letzten Stationen dürfen sich die Kinder mit einem Stein am Wegkreuz Ecke Bäckergasse/Kirchgasse verewigen und so symbolisch Teil der Ostergemeinschaft werden. Vor der Kirche liegen Malkreiden, um auf dem Boden einen Ostergruß für Kirch- und Spaziergänger zu hinterlassen. Im Vorraum der Kirche liegen eine kleine Stärkung und ein Ostergruß der Pfarreiengemeinschaft aus.

