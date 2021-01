vor 2 Min.

Dieser nigerianische Arzt kümmert sich um Patienten in Langweid

Plus Der neue nigerianische Arzt in Langweid hat eine ungewöhnliche Biografie. Warum Donaldson Oloowokere aus Wertingen in eine Praxis im Kreis Augsburg wechselte.

Von Diana Zapf-Deniz

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Langweid freut sich über ärztlichen Zuwachs. Mit Donaldson Oloowokere hat das sechsköpfige Ärzteteam im Dezember 2020 einen erfahrenen Klinikarzt mit an Bord geholt. Denn der 52-jährige Internist arbeitete seit 2003 an der Kreisklinik in Wertingen. Zuvor war er je ein Jahr in den Kliniken in Landsberg und Ichenhausen. Somit kann Oloowokere auf rund 20 Jahre Klinikerfahrung zurückblicken. "Ich wollte gezielt in die internistische hausärztliche Versorgung", erzählt der Facharzt. "Es ist hier ein tolles Arbeitsklima im MVZ und eine familiäre Umgebung." Im Krankenhaus konnte er die Patienten nie dauerhaft betreuen, da sie ja wieder entlassen werden. "Die Nähe zu den Patienten und deren langfristige Betreuung ist mir wichtig. Das geht in einer Praxis viel besser, weil ich mehr Zeit für jeden einzelnen habe. Das gefällt mir sehr." Viele seiner Patienten kennt er schon, da sie extra wegen ihm nach Langweid kommen.

Es gibt auch manche lustige Situationen, wenn Erkrankte erstmals zu ihm in die Sprechstunde gehen und ganz erstaunt sind, weil ein stattlicher "Mann of Color" vor ihnen steht. Doch das lächelt Oloowokere charmant weg. Neben seiner Fachkompetenz und langjährigen Erfahrung gewinnt er mit seinem herzlichen Lächeln und seiner ruhigen Art im Nu das Vertrauen der Menschen.

Langweid: Aufgewachsen ist der neue Arzt im Südwesten Nigerias

"Ich wollte schon als Kind Arzt werden", verrät er. Aufgewachsen ist er mit sechs Geschwistern im Südwesten Nigerias nahe der Stadt Akure. Bis auf einen Bruder leben alle nach wie vor in Nigeria. Dort absolvierte Oloowokere sein Basisstudium und machte den Facharzt später in Wertingen. Aufgrund der britischen Kolonialherrschaft in Nigeria ist die Amtssprache dort Englisch. Somit spricht er neben seiner Muttersprache Yoruba, zu dessen Ethnie seine Familie zählt, perfekt Englisch. Und die deutsche Sprache ist ihm natürlich nach Jahrzehnten hier in Deutschland in Fleisch und Blut übergegangen.

Seine Frau lernte er schon damals in der Heimat kennen. Auch sie ist Ärztin, allerdings für Zahnmedizin, in Günzburg. Zusammen haben sie zwei Kinder im Alter von zwölf und 13 Jahren. Der Wohnort bleibt Wertingen. "Das liegt für meine Frau und mich quasi in der Mitte unserer Arbeitsstätten. Ich habe ein paar Kilometer mehr", sagt er und lacht. Neben Familie und Beruf engagiert sich Oloowokere im Verein Nigerian Community Augsburg, geht gerne in die evangelische Kirche, da er evangelisch aufgewachsen ist, und liebt es zu joggen, radeln und lesen, insbesondere Romane und Krimis.

Nigerianischer Arzt in Langweid: Einmal im Jahr geht es in die Heimat

Einmal im Jahr reist er mit seiner Frau und den Kindern in die Heimat nach Nigeria. "Das ging im letzten Jahr aufgrund von Corona leider nicht", bedauert er. "Die Kinder vermissen Oma und Opa schon sehr." Dafür ist derzeit Homeschooling angesagt. Und er selbst habe im neuen Job alle Hände voll zu tun. "Ich bin im MVZ zwar als Internist, mache aber auch viel Allgemeinmedizin. Da lerne ich unglaublich viel dazu und tausche mich viel mit den Kollegen aus", freut sich Olowookere. Zudem ist er auch in der Praxis in Stettenhofen anzutreffen, um Corona-Abstriche zu machen.

