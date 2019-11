vor 27 Min.

Diesmal ist Deuringen das Ziel von Einbrechern

Die bisher unbekannten Täter erbeuteten Schmuck in zwei Häusern.

Deuringen war das Ziel von Einbrechern. Wie die Polizei gestern mitteilte, waren Unbekannte am 23. November zwischen 11.45 und 22 Uhr am Werk. In zwei Fällen machten die Täter Beute, einmal blieb es beim Versuch. Die Polizei geht davon aus, dass alle drei Einbrüche durch dieselben Täter begangen wurden. In der Kapellenstraße hebelten ein oder mehrere Unbekannte die Terrassentüre eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Anwesen. Die Täter erbeuteten mehrere Schmuckstücke. In unmittelbarer Nähe drangen die Täter in der Kapellenstraße über die Terrassentür in ein weiteres Einfamilienhaus ein. Der Tatzeitraum kann hier von 17.30 Uhr bis 19.45 Uhr eingegrenzt werden. Auch in diesem Fall erbeuteten die Unbekannten Schmuckgegenstände. Die Schadenshöhe ist noch offen. Der dritte Fall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Blumenstraße. Hier versuchten die Täter, durch Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Es ist davon auszugehen, dass sie gestört wurden und flüchteten. (kar)

