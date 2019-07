vor 19 Min.

"Dinkel 19"-Festival vom 25.-28.7.: Bands, Programm, Parken

Das Dinkel-Festival geht in die achte Runde. Auf die Besucher wartet bei freiem Eintritt ein viertägiges Programm für jedes Alter und für jeden Geschmack.

Bei "Dinkel 19" ist ein buntes Programm geboten. Vier Bühnen, vier Tage, 40 Künstler und Bands - das Zentrum von Dinkelscherben wird zum Festivalgelände.

Das "Dinkel-Festival" findet in diesem Jahr vom 25.-28.7.2019 statt. An vier Tagen und auf vier Bühnen können sich Besucher auf ein üppiges Programm freuen. Der Eintritt zum Festival ist kostenlos. Insgesamt 40 Bands und Künstler werden auf dem "Dinkel-Festival" vertreten sein. Auch ein buntes Kinderprogramm ist geboten.

Programm, Bands, Anfahrt - hier gibt es alle Infos zu "Dinkel 19".

"Dinkel-Festival" 2019: Das Programm am Donnerstag, 25.7., im Überblick

Brass-Bühne

18.30 Uhr - 23.00 Uhr: Prosit

Rathaus Stadel

18.30 Uhr - 23.00 Uhr: ScheinEilig

Magic Stage

18.30 Uhr - 19.30 Uhr: Wollstiefel

20.00 Uhr - 21.00 Uhr: Gstinkerde Saubloddra

21.30 Uhr - 22-30 Uhr: Miss Maybellene

Rock Stage

19.00 Uhr - 20.00 Uhr: Panic Patronum

20.30 Uhr - 21.30 Uhr: Ohne F

22.00 Uhr - 23.30 Uhr: Black and Blue

Programm: Das ist bei "Dinkel 19" am 26.7. geboten

Brass-Bühne

18.30 Uhr - 23.00 Uhr: STAINLESS BRASS

Rathaus Stadel

18.30 Uhr - 23.00 Uhr: Jam Session Thierhaupten

Magic Stage

18.30 Uhr - 19.30 Uhr: Nakoda (Orientalischer Tanz)

20.00 Uhr - 21.00 Uhr: Phil Igran

21.30 Uhr - 22-30 Uhr: The Critics

Rock Stage

19.00 Uhr - 20.00 Uhr: Steambooth Band

20.30 Uhr - 21.30 Uhr: Gamskampler

22.00 Uhr - 23.30 Uhr: Quotime

"Dinkel-Festival" 2019: Das Bühnenprogramm am Samstag, 27.7.

Brass-Bühne

18.30 Uhr - 20.00 Uhr: Jugendkapelle Dinkelscherben

20.30 Uhr - 23.00 Uhr: Musikkapelle Dinkelscherben

Rathaus Stadel

18.30 Uhr - 22.30 Uhr: Next Friday

Magic Stage

18.30 Uhr - 19.30 Uhr: Raffi Platz

20.00 Uhr - 21.00 Uhr: Free Minute

21.30 Uhr - 22.30 Uhr: Nice Noise

Rock Stage

19.00 Uhr - 20.00 Uhr: Riffschmied

20.30 Uhr - 21.30 Uhr: So What!?

22.00 Uhr - 23.30 Uhr: Creedence RevivalBand

Die Abschluss-Show von "Dinkel 19" am 29.7. auf der Magic Stage

11.00 Uhr - 13.00 Uhr: Kaiserberg Musikanten

14.00 Uhr - 15.00 Uhr: Die Horak Morak Zipfl Boraks

15.30 Uhr - 16.30 Uhr: Streichensemble

16.30 Uhr - 17.30 Uhr: Kinderyoga

18.00 Uhr - 19.00 Uhr: Acoustic Delight Band

19.30 Uhr - 21.00 Uhr: Jazzware Company

ab 21.30 Uhr: Abschluss-Show

"Dinkel 19": So kommt man zum Festival - Parken, Shuttle-Service und Bahn

Das Festivalgelände ist etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Laut den Veranstaltern fahren Donnerstag und Freitag halbstündlich Züge nach Dinkelscherben, am Wochenende dann stündlich. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, gibt es einen großen Parkplatz an der Ustersbacher Straße. Donnerstag, Freitag und Samstag wird in der Umgebung ein Shuttle-Service angeboten, der Besucher im Zweistundentakt zum Festival bringt. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen