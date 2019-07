00:32 Uhr

Dinkel-Festival: Klassik trifft auf Rock

Am Sonntag spielt das Streichorchester

Beim Dinkel-Festival sind auch zarte Töne zu hören, wenn Sonntag (15.30 Uhr, Rathausgarten) das neu gegründete Streichorchester spielt. Auf dem Programm steht die Bauernhochzeit von Leopold Mozart.

Sie ist eine ebenso populäre wie rare musikalische Kostbarkeit. In dieser Sinfonie für Dudelsack, Leier und Orchester zitiert der Komponist das, was er von den ländlichen Hochzeiten kannte. Nicht unwahrscheinlich also, dass der gebürtige Augsburger Leopold Mozart entscheidende Eindrücke aus dem Augsburger Land mit in seine Sinfonia in D „Die Bauernhochzeit“ einfließen ließ.

Das 16-köpfige Streichorchester unter Leitung von Angelika Klaffke-Engstler wurde vor etwa eineinhalb Jahren gegründet. Alle Mitwirkenden stammen aus der Gemeinde. Organisatorisch – auch dies ungewöhnlich – gehört das Streichorchester zur Musikvereinigung Dinkelscherben. Jüngst erklang die Bauernsinfonie bereits im Rahmen des Pfarrfestes.

Für die Bauernhochzeit wurde das Streichorchester um die nötigen Bläser ergänzt. Die wichtigen Soloinstrumente werden von Elke Klingner an der Leier und Christoph Lambertz, dem Leiter der Volksmusikberatungsstelle des Bezirks Schwaben, am Dudelsack übernommen. (AL)

Themen Folgen