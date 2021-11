Autofahrer bleibt dank Airbag bei Unfall in Oberschöneberg unverletzt

Ein 51-Jähriger bemerkt in Oberschöneberg zu spät, dass der Autofahrer vor ihm abbremst, um abzubiegen, und kracht ihm ins Heck. Der Schaden ist groß.

Dank seines Airbags blieb ein 51-Jähriger bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße bei Oberschöneberg in Richtung Dinkelscherben unverletzt. Der Mann war am Dienstag gegen 14.45 seinem Vordermann ins Heck gekracht.

Unfall bei Dinkelscherben: 30 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein 27-Jähriger wollte laut Polizei mit seinem Audi in Oberschöneberg an der Kreuzung in Richtung Anried nach links abbiegen. Dies bemerkte der hinter ihm fahrende 51-Jährige in seinem Skoda zu spät und fuhr auf. Durch den heftigen Aufprall lösten die Airbags im Skoda aus. Verletzt wurde niemand.

Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf geschätzt 5000 Euro. Die Feuerwehren Dinkelscherben und Oberschöneberg sicherten mit rund 30 Personen die Unfallstelle ab. (thia)