Dinkelscherben

10:19 Uhr

Autofahrer in Dinkelscherben zweimal hintereinander betrunken am Steuer

Ein 63-Jähriger musste am Dienstag in Dinkelscherben nach einer Alkoholfahrt seinen Führerschein abgeben. Einen Tag später sitzt er erneut betrunken am Steuer.

Einen offenbar unbelehrbaren Autofahrer hat die Polizei am Mittwoch in Dinkelscherben aus dem Verkehr gezogen. Der 63-Jährige war binnen zwei Tagen zweimal betrunken am Steuer erwischt worden. Die Polizei hatte bereits am Dienstag wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss den Führerschein des Manns sichergestellt. Nur einen Tag später setzte sich der 63-Jährige jedoch wieder ans Steuer. Gegen 22.40 Uhr war er der Polizei erneut in seinem Auto aufgefallen. Neben der Tatsache, dass er gar nicht mehr hätte fahren dürfen, stellten die Beamten wieder Alkoholgeruch fest. Dieses Mal waren es knapp 1,4 Promille, die der Alkomat anzeigte. Es wurde laut Polizei erneut eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein lag ja bereits bei der Polizei und musste daher nicht erneut sichergestellt werden. Sichergestellt wurde jetzt allerdings auch der zweite Autoschlüssel, den die Polizei ihm beim ersten Mal noch überlassen hatte. (thia)

