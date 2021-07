Autofahrer treffen sich nach Unfallflucht auf dem Heimweg erneut

Bei Dinkelscherben treffen sich zwei entgegenkommende Autos mit den Außenspiegeln. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter, später treffen sie sich wieder.

Damit hat ein Autofahrer sicherlich nicht gerechnet. Ein Nissan-Fahrer hatte ihm morgens einen Außenspiegel abgefahren und war geflüchtet, am Nachmittag traf er ihn jedoch wieder.

Zunächst war es am Donnerstag um 7.40 Uhr auf der Staatsstraße 2027 zwischen Dinkelscherben und Steinekirch auf Höhe der Einmündung nach Fleinhausen zu einer Streifkollision der beiden Autofahrer gekommen. Dabei wurden laut Polizei die beiden linken Außenspiegel des Nissan und eines BMW beschädigt. Der zunächst unbekannte Nissan-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Am Spätnachmittag des gleichen Tages begegneten sich die Beteiligten auf dem Rückweg von ihren entgegengesetzt liegenden Arbeitsstellen allerdings wieder. Der 26-jährige BMW-Fahrer konnte durch Lichtzeichen den 52-jährigen Nissan-Fahrer zum Anhalten bewegen. Anschließend fuhren sie gemeinsam auf die Polizeidienststelle in Zusmarshausen. Der Nissan-Fahrer wird nun wegen Unfallflucht angezeigt. (thia)