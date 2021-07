Autofahrerin fährt gegen Treppe vor Dinkelscherber Bank

Mit ihrem Auto ist eine Fahrerin gegen die Eingangstreppe einer Bankfiliale in Dinkelscherben gekracht.

Vermutlich aus Unachtsamkeit krachte eine Autofahrerin mit ihrem Wagen gegen die Eingangstreppe einer Bankfiliale in Dinkelscherben. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Freitag gegen 10.30 Uhr. An dem Auto entstanden durch den Unfall Kratzspuren. Ob die Treppe ebenfalls beschädigt ist, muss noch geklärt werden. (kinp)