Betoneimer drückt Arbeiter in Dinkelscherben an die Wand

Bei Bauarbeiten in der Dankilostraße wird ein Mann leicht verletzt. Er hatte einen schweren Eimer mit dem Kran anheben wollen.

Ein Bauarbeiter hat sich am Freitag bei einem Arbeitsunfall in Dinkelscherben leicht verletzt. Dabei erlitt er Prellungen an der linken Körperseite.

Passiert ist der Unfall laut Polizei auf einer Baustelle in der Dinkelscherbener Dankilostraße. Der Mann hob mittels der Fernbedienung eines Krans einen sogenannten Betoneimer an. Dieser schwenkte jedoch plötzlich seitlich aus und drückte ihn gegen eine Wand. (thia)