Kradfahrer schleudert aus der Kurve und stürzt in ein Feld

Ein Motorradfahrer ist von Breitenbronn in Richtung Oberschöneberg unterwegs und verliert in einer Linkskurve auf der A14 die Kontrolle über seine Suzuki.

Falsch eingeschätzt hat ein Motorradfahrer den Radius einer Linkskurve auf der Kreisstraße von Breitenbronn in Richtung Oberschöneberg. Der 57-Jährige geriet ins Schleudern und landete samt Motorrad im angrenzenden Feld.

Der 57-Jährige war laut Polizei am Mittwoch um 16 Uhr mit seiner Suzuki auf der A14 unterwegs, als er in der Kurve die Kontrolle über das Motorrad verlor und ins Schleudern geriet. Beim Sturz in das Feld erlitt der 57-Jährige eine Armfraktur. Ein Rettungswagen brachte ihn nach Krumbach in das Krankenhaus. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. (thia)