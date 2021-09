Diebe stehlen drei Wahlplakate in Dinkelscherben

Unbekannte entwenden die Wahlwerbung der ÖDP. Die Plakate hingen in der Marktstraße, Krumbacher Straße und Augsburger Straße.

Wahlplakate haben unbekannte Diebe in Dinkelscherben gestohlen. Abgesehen hatten es die Täter auf die Werbung der Ökologisch-Demokratischen-Partei ( ÖDP).

Passiert ist der Diebstahl laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 10. und 21. September. Die drei Wahlplakate hingen in der Marktstraße, Krumbacher Straße und Augsburger Straße in Dinkelscherben. Auf einem Plakat stand "Bio muss wachsen". Die beiden anderen Plakate titelten mit dem Slogan "Das Fieber muss runter". Der Sachschaden wird mit 100 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia).