Dinkelscherben sucht nach dem ältesten Kühlschrank

Plus Alte Kühlschränke sind Energiefresser. Um darauf aufmerksam zu machen, startet Dinkelscherben eine Aktion. Wer ein sehr altes Gerät zu Hause hat, kann gewinnen.

Alte Elektrogeräte können regelrechte Energiefresser sein. Besonders dann, wenn sie immer angesteckt sind. So wie Kühlschränke. Deshalb wollte Markträtin Julia von Schnurbein (Grüne) eine besondere Aktion starten. In Dinkelscherben wird aktuell nach dem ältesten Kühlgerät gesucht. Wer das bei sich zu Hause entdeckt, gewinnt einen Gutschein für ein neues, umweltfreundlicheres Modell.