Dinkelscherben will neuen Waldkindergarten anbieten

Plus Der Dinkelscherber Marktrat hat eine Entscheidung getroffen: Ein Waldkindergarten soll her. Für Unverständnis sorgt ein Beschluss aus Zusmarshausen.

Betreuungsplätze sind nicht nur in Dinkelscherben knapp. Doch dort ist der Bedarf besonders groß, wie eine Analyse des Landratsamts vor Kurzem zeigte. Seither wird im Markt darüber diskutiert, wie neue Plätze geschaffen werden können. Nun hat sich das Gremium dafür ausgesprochen, neue Wege zu gehen: Ein Waldkindergarten soll her. Läuft alles nach Plan, können Eltern ihre Kinder dort ab 2023 anmelden. Doch es gibt noch einige offene Fragen.