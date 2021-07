Dinkelscherber Kindergartenchefin Helga Mack verabschiedet sich nach 40 Jahren

Plus Die Kindergartenleiterin Helga Mack aus Dinkelscherben geht nach 40 Jahren in den Ruhestand. Wie sich das Leben im Kindergarten verändert hat.

Freudestrahlend winkt Helga Mack aus ihrem Bürofenster: „Da sind ja meine Freunde“, ruft sie den Kindern zu, die gerade an die Scheibe geklopft haben. Die drei Kleinen müssen hochhüpfen, um einen Blick ins Bürofenster zu erhaschen. Es sind die letzten Kinder, die Helga Mack in Dinkelscherben beruflich betreut. Nach 40 Jahren im Dienst freut sich die Leiterin des katholischen St.-Anna-Kindergartens jetzt auf ihren Ruhestand. Ihren Erfahrungsschatz nimmt sie mit, wenn sie Ende August verabschiedet wird. Für Eltern hat sie aber noch einen Tipp.