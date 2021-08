Dinkelscherben

vor 19 Min.

Dinkelscherber Markträtin Julia von Schnurbein hört auf

Plus Julia von Schnurbein (Grüne) gibt ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat bekannt. Neben ihrer Arbeit als Ärztin bleibe kaum Zeit für das Amt.

Die Grünen-Markträtin Julia von Schnurbein tritt zurück. Das gab sie bei der jüngsten Sitzung des Dinkelscherber Gemeinderats bekannt. Als Grund dafür gab sie die hohe Belastung durch ihren Beruf an. Von Schnurbein arbeitet als Funktionsoberärztin in der Universitätskinderklinik in Ulm.

