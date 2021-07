Ein Bahnhofsplatz als neue Ortsmitte in Dinkelscherben? Das sind die Pläne

Plus Aus dem Gelände mit teils maroden Gebäuden könnte Dinkelscherbens neues Vorzeigeareal werden - samt Bahnhofsvorplatz. Doch die Planungen stehen ganz am Anfang.

Besonders einladend wirkt das Arreal rund um den Bahnhof in Dinkelscherben nicht. Ein Teil ist zwar bereits saniert worden, andere stehen aber weiterhin leer oder sind in baulich schlechtem Zustand. Das soll sich ändern. Wie ein Architekt bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zeigte, könnte sich das Gelände sogar zur neuen Ortsmitte entwickeln - vorausgesetzt die Finanzierung stimmt. Eine große Vision steht bereits.