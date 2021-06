Fahrerin parkt rückwärts ein und kollidiert mit anderem Auto

Eine 50-Jährige setzt in Dinkelscherben rückwärts in eine Parkbucht. Mit der Anhängerkupplung stößt sie gegen ein anderes Auto.

Missglückt ist das Parkmanöver einer Autofahrerin am Donnerstag in Dinkelscherben. Die 50-Jährige wollte mit ihrem Auto rückwärts in eine Parkbucht setzen.

Als die Frau um 15.30 Uhr am Bahnhofsplatz in Dinkelscherben rückwärts in eine Parkbucht zurücksetzte, kollidierte sie laut Polizei mit der Anhängerkupplung ihres Fahrzeuges mit der hinteren Stoßstange eines geparkten Autos. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (thia)